Erba alta e orari ridotti al Parco comunale. Questo il succo delle tante segnalazioni giunte in redazione e corredate da fotografie eloquenti. In particolare i lettori puntano il dito sull'area dedicata ai bambini e sull'area cani. «Non è soltanto una questione di decoro - ci dice un cittadino - ma è anche pericoloso per i nostri amici a quattro zampe perché i forasacchi possono penetrare nella cute e provocare infezioni».

Le foto mostrano chiaramente l'erba che ha raggiunto un'altezza, in alcuni punti, anche di mezzo metro, anche vicino alle giostre dei bambini.

«L'erba è stata tagliata contestualmente alla riapertura del parco dopo il lockdown - spiega l'ingegner Gianrodolfo Di Bari, dirigente comunale a lavori pubblici e ambiente - ma la pioggia di maggio e inizio giugno ha causato la ricrescita dell'erba, obbligandoci così a fare un "ripasso" in alcune zone. Purtroppo, in attesa del consuntivo del bilancio previsto per il 30 giugno, è più complesso destinare le somme per gli interventi straordinari non solo per il parco ma in tutta la città».

Anche la riapertura della villa comunale nel pomeriggio (attualmente è aperta dalle 7 alle 12) è legata al bilancio. «Le misure anti coronavirus impongono il presidio e la sanificazione continua dei bagni pubblici all'interno della villa che, al momento, non possiamo garantire. Dopo aver approvato il consuntivo del bilancio potremo occuparcene, speriamo in tempi ragionevolmente brevi».