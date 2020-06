Nuovi infissi alla scuola materna "Giovanni Paolo II" e alla primaria "Piccarreta"

Via libera dal commissario straordinario Schettini al progetto di fattibilità tecnico-economico per la realizzazione di opere di efficientamento energetico della scuola dell'infanzia "Giovani Paolo II" e della scuola primaria "Luisa Piccarreta".

I lavori - che dovranno essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche - consisteranno nella sostituzione di tutti gli infissi esistenti, sia al piano rialzato che al primo piano, con serramenti nuovi ad alte prestazioni.

Gli infissi attuali, infatti, non sono più adeguati agli standard di comfort che devono essere garantiti negli ambienti scolastici ed in particolar modo in quelli con la presenza di alunni di scuola materna.

In particolare, si legge nella delibera, dopo una indagine di mercato attraverso alcune ditte locali è stata valutata la soluzione con «telai in alluminio elettrocolorato, colore testa di moro, dello spessore di 65 mm e vetrocamera di sicurezza costituito da doppia lastra sia interna che esterna in cristallo float da 3 mm, del tipo basso-emissivo con limite massimo del valore di trasmittanza termica pari o inferiore a 2,1 Uw, stratificato con interposta pellicola in PVB (ponivinilbutirrale)».

I lavori, che ammontano a 130mila euro, sono finanziati con fondi assegnati al Comune dal Ministero dell'Interno.