In edicola il nuovo numero de Lo Stradone. In regalo la summer bag

Il nuovo numero de Lo Stradone è in edicola e per presentarlo abbiamo scelto un volto: è il primissimo piano di Antonio - uno degli 8 che si sono ammalati di Covid-19 in città - che sorride ai lettori. All'interno le sue parole e la voglia di far capire che il virus esiste davvero, ha messo a serio rischio la sua salute, ma si può battere.

Il fil rouge che percorre buona parte del giornale è quello della ripartenza. In primo piano la storia di Luigi Maldera e della sua Mbl Solutions, esempio di rinnovazione in un momento storico delicato come quello del lockdown. L'azienda coratina ha "re-inventato" un impianto capace di sfornare 50 mascherine al minuto, riuscendo così ad aumentare il fatturato.

Superare la crisi significa investire nel territorio come ha fatto Francesco Martucci, tra i pizzaioli più importanti del mondo, che ha deciso di aprire la sua "PizzaLand" in piena Murgia. Una scelta che passa (pure) attraverso le strade del cuore.

Anche la scuola è stata travolta dall'emergenza. Siamo andati a fare il punto dopo tre mesi di didattica a distanza, ascoltando i protagonisti e cercando di capire quanto questa nuova modalità di interazione tra scuola e studenti abbia cambiato, nel bene o nel male, la vita di tante famiglie.

L'inchiesta di questo numero è dedicata alla Caritas che ha unito le forze per far fronte ad un numero altissimo di richieste d'aiuto. Oltre ai nuclei familiari che già si rivolgevano all'associazione, sono tante, spesso insospettabili, le persone che hanno usufruito del servizio durante il lockdown. Un'analisi fatta di numeri e testimonianze.

Per lo sport una lunga intervista a Giuseppe Maldera, presidente del Corato, realizzata quando il sogno Serie D era più vicino che mai. Il patròn neroverde ha ripercorso una stagione difficile che, alla luce degli ultimi fatti, sta diventando più amara che mai.

Infine una novità gustosa. Abbiamo scelto di proporvi, in ogni numero, una ricetta classica ma "rivisitata" dallo chef Domenico Marcone. Gli ingredienti stagionali che siete abituati a portare in tavola costituiranno la base per un piatto fresco e tutto da provare.

Questo e molto altro su Lo Stradone di giugno/luglio, in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180). In omaggio la summer bag in tela griffata Lo Stradone e Torrevento.