Matrimoni post-Covid a Palazzo di Città? Se piove, al massimo 12 presenti (sposi inclusi)

Accessi (molto) limitati, mascherine e niente assembramenti. Tra le innumerevoli situazioni della nostra vita stravolte dal Coronavirus, ci sono anche i matrimoni civili celebrati a Palazzo di Città.

Ieri il Comune ha diffuso le misure organizzative adottate sia per le pubblicazioni di matrimonio in sala verde e sala giunta che per i matrimoni civili da celebrare nella stessa sala verde o nel chiostro comunale.

Fino a nuove disposizioni, quindi, alle pubblicazioni di matrimonio che si svolgeranno in sala verde potranno partecipare «fino a un massimo di 12 persone compresi gli sposi, mentre per quelle in sala giunta massimo di 8 persone compresi gli sposi. Tutti i presenti dovranno indossare la mascherina».

Ai matrimoni che si svolgeranno nel chiostro del Palazzo di Città potranno invece partecipare «fino a un massimo di 44 invitati compresi gli sposi e i 2 testimoni. Nel caso in cui a causa di avversità atmosferiche non dovesse essere possibile l’utilizzo del chiostro, il matrimonio sarà celebrato nella sala verde. In tal caso potranno parteciparvi un numero massimo di 12 persone inclusi sposi e 2 testimoni. Anche in questo caso tutti i presenti dovranno indossare la mascherina».

«Sia per le pubblicazioni che per i matrimoni, i richiedenti e gli sposi dovranno consegnare una dichiarazione contenente l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei partecipanti compresi richiedenti o sposi. In questa dichiarazione i nominativi dovranno essere elencati in maniera tale che, qualora il matrimonio dovesse essere spostato in sala verde a causa del maltempo, solo i primi 12 nominativi potranno accedervi compresi sposi e testimoni».

Poi l'invito finale: «Sia in entrata, durante e soprattutto in uscita, tutti i presenti sono invitati ad evitare assembramenti (saluti, auguri, foto di gruppo ecc)».