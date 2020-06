Mercato, domani l'incontro tra gli ambulanti e il commissario prefettizio

Lunedì 22 giugno, alle 11.30, gli ambulanti incontreranno il commissario straordinario Paola Maria Bianca Schettini. Sarà presente il sindacalista Savino Montaruli il quale ha garantito la propria presenza e partecipazione ad entrambi gli incontri delicatissimi (nel pomeriggio è previsto un summit a Trani con il sindaco Amedeo Bottaro), essendo stato regolarmente invitato in Rappresentanza delle Associazioni Rappresentative UniPuglia e CasAmbulanti.

E’ stato proprio il sindacalista Montaruli a dichiarare: «Per quanto riguarda la città di Corato sarà fondamentale conoscere, alla luce delle recenti nuove disposizioni in materia di Coronavirus con la ripartenza di tutti i mercati non più in condizioni emergenziali ma semplicemente precauzionali, cosa la Schettini intenda fare dell’attuale mercato: se mantenerlo nella nuova area dove è stato trasferito in assenza di rispetto delle norme, lasciando in eredità al prossimo sindaco una situazione conflittuale di grande portata ed un problema gigantesco, oppure assumere decisioni di altra natura. Dalla Sala Consiliare, lunedì mattina, usciremo con queste riposte».