Il 118 di Corato non dimentica la solidarietà nell'emergenza: «Grazie a chi ci ha aiutati»

La Fase 3 è nel vivo, la curva epidemiologica è appiattita sullo zero, ma gli equipaggi del 118 non dimenticano la solidarietà dei momenti più duri di questa emergenza sanitaria.

La stessa che ha consentito loro di dotare le ambulanze in servizio a Corato di due sanificatori, dispositivi in grado di igienizzare i mezzi di soccorso e prevenire contagi da Coronavirus dopo ogni utilizzo. A rendere possibile tutto questo è stata la vendita delle oltre 200 t-shirt con l’arcobaleno e la scritta "Andrà tutto bene" donate da Lecicalè, brand nel campo dell’abbigliamento made in Puglia fondato da Cinzia De Leo.

«Ci hanno consentito di avere strumenti preziosi a disposizione. E noi vogliamo ringraziare tutti: gli artigiani pugliesi che ci hanno donato le loro magliette e chi le ha acquistate con un bonifico a favore della onlus Due mani per la vita. Grazie davvero”, dice il referente della postazione 118 dell’ospedale di Corato, Salvatore Cocuzza, a nome di tutti gli infermieri. «Grazie a tutte le persone coinvolte in questa catena di solidarietà. E in particolare ad Aldo Abbattista, Rosanna Bucci, Michele Bruno, Nunzio Di Bisceglie, Giuseppe Mangano e Savino Leo».

I sanificatori saranno donati all’associazione Ser Corato (che già utilizzava apparecchiature dello stesso tipo). L’impegno del Ser è tenere gli strumenti a disposizione della postazione di Corato.