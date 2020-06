Giuseppe Falco e Ri-Generation, il progetto che dà nuova vita agli elettrodomestici

Quella di Giuseppe Falco è una storia di rigenerazione e lotta all'obsolescenza programmata. Una storia raccontata da Domenico Iannacone nel suo "Che ci faccio qui", format di RaiTre. Nella puntata andata in onda domenica sera il giornalista campano è andato a capire come funziona Ri-Generation che si occupa di recuperare elettrodomestici come lavatrici, lavastoviglie o frigoriferi dai centri di raccolta, ripararli e dar loro una nuova vita, rivendendoli.

Un progetto tutto piemontese, nato dalla collaborazione tra la famiglia Bertolino e la loro Astelav, azienda distributrici di ricambi per elettrodomestici e Sermig - Servizio Missionario Giovani. È dal 2017 che Ri-Generation è attiva e da due operai, oggi ne conta undici.

Giuseppe, che qui a Corato lavorava in un negozio di ricambi, è a capo del laboratorio e accompagna Iannacone nel viaggio che gli apparecchi fanno dai centri, all'officina, fino al negozio. Al mattino è il momento di recuperare i pezzi migliori dai cassoni. «Si va a pesca – dice Giuseppe – alla ricerca di quel prodotto che può esprimere ancora un valore».

Nel servizio si vedono lavatrici praticamente nuove. In media si portano in officina dai 10 ai 15 apparecchi al giorno. Re-Generation è riuscita a salvare 200 tonnellate di rifiuti elettronici da quando è attiva, una piccola parte dell’enorme mole di ferro, schede e plastica che finisce in discarica. Parliamo di 300.000 tonnellate all’anno solo in Italia se consideriamo solo i rifiuti tracciati. Ce ne sono altrettante abbandonate in discariche abusive o vendute illegalmente all’estero.

In officina Giuseppe controlla le lavatrici e ne smonta una. «È il modo più semplice di cominciare a rigenerare un apparecchio. Controlliamo le spazzole che sostituiamo perché usurate e ripristiniamo il funzionamento del motore. Cambiamo anche la guarnizione a soffietto (quella dell’oblò ndr), il biglietto da visita della lavatrice che l’acquirente controlla per decidere se prenderla o meno».

Il giovane coratino scruta, tocca e accarezza la macchina. «Qui siamo artigiani, non una catena di montaggio. Ogni lavatrice ha un’anima e noi gliela restituiamo».

Nei suoi occhi la passione per un lavoro che l’ha portato a 1.000 km da casa ma lo rende felice. «Sto lavorando ad un progetto che guarda verso il futuro. Una visione alla quale il mondo sarà costretto ad allinearsi perché non ci sarà più spazio dove stoccare i nostri rifiuti. Possiamo fare ancora in tempo a cambiare».