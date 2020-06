Azione Cattolica, Andrea Localzo nuovo coordinatore cittadino

Con l'ultimo consiglio diocesano, svolto in teleconferenza in rispetto delle disposizioni legislative a seguito della pandemia Covid 19, l’Azione Cattolica su proposta del presidente Franco Mastrogiacomo ha provveduto alle nomine dei servizi unitari. Questi incarichi associativi, sono di tipo strutturale e svolgono un servizio essenziale nella gestione amministrativa e di promozione e presenza dell’associazione.



Di seguito i nuovi incarichi comunicati da una nota dell’associazione.

«Nell’incarico di amministratore diocesano è stato confermato Leonardo Troilo. È stato incaricato di curare l’Ufficio AVE, editrice associativa, Paolo Tortosa che è anche confermato quale referente della commissione IASP (Iniziativa Annuale Socio Politica), unitamente a Giuseppe Palmieri. Per la promozione associativa è stata nominata Anna Parisi.

Un incarico strategico e ritenuto da sempre di rilevanza primaria per la vita e la formazione associativa è il LdB (Laboratorio della Formazione), costituito dai componenti la presidenza e diverse personalità specifiche ai fini della proposta formativa, individuati in ambito associativo ed ecclesiale, sarà coordinato con il ruolo di referente LdF da Donatella Pasquadibisceglie

In ultimo sono stati nominati i coordinatori zonali/cittadini che hanno il ruolo di essere una longa manus della presidenza nelle 5 zone pastorali, qui di seguito riportati:

Zp - Trani: Valentina d’Argento - coordinatrice; Zp - Bisceglie: Mauro Valente - referente a supporto del coordinatore al momento in capo al presidente; Zp -Barletta: Andrea Cuore – coordinatore; Zp -Corato: Andrea Localzo – coordinatore; Zp –Forania (Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli): Grazia Gaudino – coordinatrice.

I coordinatori saranno affiancati da altri responsabili che li coadiuveranno nelle varie funzioni. Un ringraziamento accorato è indirizzato ai coordinatori uscenti per il tempo dedicato ed il lavoro svolto apportando il loro contributo nelle varie attività con grande senso di responsabilità a Giuseppe De Bari, per il passato triennio e in particolare a Niccolò Episcopo e Anna Parisi per aver svolto questo servizio per circa 10 anni».