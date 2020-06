Si celebra oggi la Giornata mondiale del Donatore. Per l'occasione, Avis Corato e Avis Giovani Corato, in concomitanza con la campagna Avis Fil Rouge 2020, desiderano ringraziare i donatori che, «in momenti di particolare difficoltà come questo, garantiscono sempre il loro prezioso supporto. Durante le giornate di donazione - spiegano dall'Avis Corato - la partecipazione è sempre stata generosa e cospicua, sopperendo alla carenza di sangue».



Il Fil Rouge è il titolo che è stato scelto per riunire i tantissimi eventi legati alla Giornata mondiale del Donatore 2020. «Dai “cugini” francesi si è preso in prestito questa espressione che definisce un simbolico legame tra pensieri e speranze: questo filo rosso vuole esprimere sinergia di persone, organizzazioni no profit e istituzioni che collaborano per un interesse pubblico. L’autosufficienza di sangue ed emoderivati rappresenta un valido modello per una sanità universale e solidale».

Per l’occasione, l'Avis Corato ha voluto promuovere i luoghi simbolo della città.

Le prossime giornate di donazione nell’ospedale di Corato sono: giugno 19 - 24 - 26; luglio 3 - 10 - 12 - 17 - 24 - 26; agosto 9 - 21- 23 - 28 - 30. Lo slogano è: “Il sangue non va in vacanza. Prima di partire, ricordati di donare!”.