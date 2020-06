Abilitazione raccolta funghi, un corso in città

Il Comune di Corato, in collaborazione con l’associazione micologica Amamto di Gravina in Puglia, organizza nei giorni 26 e 27 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, il corso per il conseguimento/rinnovo dell’attestato di abilitazione alla raccolta di funghi epigei freschi che si sarebbe dovuto tenere nei giorni 23/24/25 marzo e sospeso per via dell’emergenza Covid 19.



Il giorno 26 è prevista una lezione nel chiostro comunale, mentre il 27 toccherà a una lezione pratica sul territorio murgiano.

Per accedere alla sede del corso gli iscritti dovranno presentarsi nel Palazzo di Città muniti di mascherina.