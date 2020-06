Via libera ai cinema, ma l'Alfieri non riaprirà il 15 giugno: «Ci rivediamo ad agosto»

Il cinema Alfieri non riaprirà il 15 giugno nonostante il via libera da parte della Regione Puglia. La multisala coratina riprenderà la sua normale programmazione solo nella seconda metà di agosto.

«Stiamo procedendo alla messa in sicurezza della nostra struttura per garantire al nostro pubblico gli standard e protocolli che le nuove norme consigliano» spiega il direttore Sabino Amoruso. «Sono stati mesi molto difficili per tutti, ma confidiamo nella grande stima che il pubblico di Corato ha sempre mostrato nei nostri confronti. Abbiamo nuove motivazioni e siamo certi che con il vostro aiuto supereremo questo periodo».

L'Alfieri sarà anche luogo di condivisione. «Si aprirà ancora di più alla città, non solo con il prodotto filmico ma anche mettendo a disposizione delle scuole della città le nostre sale per lezioni, assemblee e quanto altro possa essere utile a tutti i cittadini».

Sono diverse le sale in Puglia che non apriranno il 15 giugno. Di sicuro, per quella data, rimarrà chiuso l'Uci Cinema di Molfetta che ha deciso di riaccendere le luci di quattro strutture ma non quella pugliese.

Mancano i film da proiettare le cui uscite sono state rinviate nei prossimi mesi come l'ultimo 007 (No Time to Die) girato anche a Matera e Gravina. «La prossima stagione si presenta ricca di film interessanti e di sicuro successo, - commenta Sabino Amoruso - come Tenet di Christopher Nolan ed altre grandi produzioni americane».

«Come sempre avremo una particolare attenzione al prodotto italiano ed europeo e al cinema di qualità. I film di Moretti e Verdone oltre che Massimiliano Bruno, sono pronti per essere immessi sul mercato. Avremo una particolare attenzione al Festival di Venezia con il suo prodotto sempre molto attraente. Insomma, noi non vediamo l’ora di ripartire e di rivedervi».