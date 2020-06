Da Corato alla Polonia: ecco il primo impianto italiano di ultima generazione per depurazione acque

Proprio all'inizio della ripartenza dopo l'emergenza sanitaria, dal nostro territorio arriva un segnale di innovazione e capacità imprenditoriale. È stato progettato tra Corato e Trani il primo impianto in Italia, e non solo, ad osmosi inversa di ultima generazione (con pressioni di lavoro sino a 110 bar), per la depurazione e l'affinamento delle acque reflue (Fgd).



A realizzarlo è la Wtec Plants srl - società specializzata nella progettazione e costruzione di impianti per il trattamento, depurazione e riuso dell’acqua che ha sede e direzione tecnica a Trani, uffici tecnici a Trani e Pescara, officine a Corato e Vicenza - a valle di un progetto di ricerca e sviluppo di un processo di trattamento innovativo di cui oggi non si conosce altra applicazione nel mondo.

L'impianto è destinato a una centrale elettrica a carbone (lignite) da 450 mg, per il sito di Turow/Bogatynia in Polonia, dove sarà trasportato il 19 giugno prossimo. Verrà attivato nell'ambito di un progetto di cooperazione internazionale che, nel pieno rispetto dell'ambiente, eleverà decisamente la qualità della vita in quel territorio, aprendo la strada ad altri e sempre più diffusi insediamenti analoghi in Italia e all'estero.

L’osmosi inversa è una delle fasi del trattamento di depurazione e servirà non solo a rispettare i parametri di scarico in acque superficiali imposti dall'Unione europea, ma anche per il recupero dell’84% di acqua chimicamente e batteriologicamente potabile.

I responsabili illustreranno le caratteristiche dell'impianto nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 15 giugno alle 10.30 nella sede produttiva della società in via San Magno 23 a Corato. Saranno presenti autorità e addetti ai lavori, nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.