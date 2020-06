La quarantena americana di Daniele e Daniella, coratini in New Jersey

Daniella Testino è nata in America da mamma italoamericana e papà coratino, ha passato la sua adolescenza a Corato dove ha conosciuto Daniele Lesina, suo futuro marito, con il quale si è trasferita definitivamente negli States qualche anno fa. Vivono ad Hamburg, nel Sussex, contea del New Jersey dove il virus ha morso poco, perché più lontana da New York. Hanno passato qui la quarantena, in questo grazioso agglomerato di villette dove risiedono 3.200 persone.



Ieri pomeriggio il bollettino coronavirus del New Jersey registrava 375 nuovi casi con 91 vittime. Se consideriamo che il Jersey è il secondo stato più colpito dalla pandemia dopo quello di New York con 164.796 contagiati e 12.303 morti, il peggio sembra essere passato. «Il coronavirus è arrivato da noi a metà marzo - ricorda Daniella - con i primi contagi. Ascoltavamo al telegiornale la situazione in Europa e in Italia ed eravamo tutti un po' increduli. Poi a New York i contagi hanno subito un impennata, ristoranti e aziende hanno chiuso e siamo entrati in piena pandemia».



Ad aprile il periodo più buio con una media di 3.000 nuovi contagi al giorno. «Trump ha sbagliato? Forse andava considerata l'esperienza dell'Europa e si sarebbe dovuto agire con più cautela ma nessun governo era preparato ad una situazione del genere». La paura di questo nemico invisibile è forte anche perché la famiglia Lesina la vive da vicino. «Un nostro parente è risultato positivo. Persona sana, senza patologie. In poco tempo si è aggravata tanto da rischiare la vita».

Intanto inizia il lockdown e vengono adottare le misure di contenimento. «A dire il vero la gente ha cominciato ad usare le mascherine di propria iniziativa, prima che il governo la suggerisse». A parte qualche giorno Daniele continua a lavorare nel ristorante che gestisce a Oakland, 45 minuti di macchina da Hamburg. «Qui le modalità to go, take away e delivery sono sempre state molto utilizzate. - spiega Daniella - Per questo motivo la ristorazione non ha subito grandi perdite come in Italia. In America gli ordini sono aumentati del 40%. Per l'asporto è bastato un tavolino all'ingresso del ristorante, un registratore di cassa e un separatore in plexigas. Pagamento con carta di credito che qui usiamo anche per il caffè».

Mentre Daniele fa la spola tra Hamburg e Oakland, Daniella è rimasta a casa. Lavora per un lussuoso resort proprio ad Hamburg. L'emergenza sanitaria ha inferto un duro colpo al settore alberghiero e turistico e anche la sua struttura ha chiuso. Ha richiesto così il sussidio di disoccupazione che in New Jersey è fissato al 60% dell'ultimo reddito. Nel suo caso, considerato che l'azienda la reintegrerà già da questo mese, mantiene anche l'assicurazione sanitaria. «Non è l'unico sostegno che il governo ci ha concesso. Da marzo sto percependo 600 dollari in più a settimana e li potrò percepire fino al 31 luglio. In più sono stati erogati 1.200 euro per ogni adulto, 500 per ogni bambino. Ci sono agevolazioni anche per i lavoratori autonomi e le aziende, a patto che non taglino i dipendenti. Lavoratori in nero? Sono rari, troppo rischioso».

A casa Daniella si è occupata delle sue due bambine. La più grande fa il primo anno, come la nostra prima elementare ed ha dovuto adottare l'homeschooling ovvero la didattica a distanza. «Non è pesato granché. L'organizzazione è stata molto buona. Ritiravo periodicamente i compiti da scuola: due schede per ogni materia che mia figlia faceva a casa. Niente videocall, se non quella mensile della preside per salutare i bambini».

Intanto la morsa delle restrizioni si è allentata. La vita è tornata a scorrere (quasi) come prima. A breve Daniella rientrerà a lavoro. Hamburg è lontana dagli epicentri dell'altra grande ondata che sta travolgendo gli Stati Uniti, quella delle proteste razziali. «Anche nella mia città ci sono state. 400 persone hanno sfilato tranquillamente per sostenere la causa. Dispiace che abbiano fatto vedere soprattutto le proteste violente e meno quelle pacifiche».