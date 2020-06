Indagine sierologica, a Corato il 13,5% ha partecipato al test

Sono stati solo 13 i coratini che si sono sottoposti all'indagine sierologica indetta dal Ministero della Salute e dall'Istat in collaborazione con la Croce Rossa. Tra venerdì e sabato, nel centro di analisi privato Corvasce & Ferrante che ha messo a disposizione il laboratorio per i test, sono stati effettuati i prelievi. Come dicevamo, tredici in tutto. Un numero molto basso ma che va analizzato.

96 le persone inserite nella lista coratina fornita dall'Istat, poi contattate dalla sezione molfettese della Croce Rossa. Di queste: 22 non avevano numeri di telefono attivi, 41 non hanno risposto, 15 hanno rifiutato e 4 non sono state computate per altri motivi. Dei 14 che hanno confermato la propria presenza un selezionato non si è presentato.

Il numero più significativo è quello delle 41 persone che non hanno risposto alla chiamata, probabilmente insospettite dallo 06.5510 usato dalla Croce Rossa, simile a molti numeri utilizzati dai call center. «Da oggi ricominceremo a chiamare - spiega Giovanni Spagnoletta, presidente della Croce Rossa molfettese - magari utilizzando un numero locale per poter arrivare a più persone». Come chiarito da un volontario, le persone che non hanno risposto sono state contattate più volte. A fronte di 96 numeri a disposizione, sono state effettuate centinaia di telefonate.

E chi ha rifiutato invece? «Alcuni hanno interrotto subito la chiamata - racconta Spagnoletta - perché credevano si trattasse di un call center, altri hanno affrontato il questionario preliminare che poniamo prima di chiedere la disponibilità al test e hanno declinato».

L'indagine di sieroprevalenza ha lo scopo di capire quanto il virus sia circolato in relazione a fasce d'età e attività svolta. Viene effettuato un prelievo del sangue che, conservato in frigo a 4 gradi, viene portato al Policlinico e di lì finisce allo Spallanzani. L'esito viene comunicato all'Istat in forma anonima e recapitato in busta chiusa alla persona che si è sottoposta al test. Se c'è il sospetto di un'infezione ancora in corso viene informato il paziente e viene eseguito un tampone.

La percentuale di chi accetta di prendere parte all'indagine in Italia è piuttosto bassa. Nella nostra zona la media è del 20%. Può bastare per avere un quadro esaustivo? «L'obiettivo era raggiungere 20.000 test in Puglia - precisa Spagnoletta - ma siamo molto al di sotto. Da domani (oggi ndr) quelli che non siamo riusciti a raggiungere telefonicamente saranno richiamati. Abbiamo segnalato all'Istat la bassa percentuale di partecipazione ma non sappiamo se ci forniranno altri numeri. Ricordo che è inutile proporsi spontaneamente, l'obiettivo dell'indagine non è quello di fare test a tappeto».