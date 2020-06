Addio al cinema Elia. Al suo interno giace un tesoro nascosto

«Non lo nego, ho pianto». Nico Cirasola ha salutato così il cinema Elia, il suo cinema, il cinema che è stato di tanti. Chiude ufficialmente i battenti dopo oltre vent'anni. In un solo giorno le sale Truffaut e Fellini sono state sventrate, svuotate dei sedili che saranno piazzati altrove. Rimangono i ricordi di migliaia di film proiettati, delle personalità ospitate, degli eventi culturali condivisi e della magia che posti come il cinema continuano quotidianamente a creare.

Era il 18 dicembre del 1998 e Corato, senza neanche un cinema da tanto, troppo tempo, si ritrovò con ben quattro sale. Aprivano contemporaneamente sia l'Elia che l'Alfieri, rimasto ora l'unico cinema in città. «Nel 1996 proiettai il mio "Odore di pioggia" in una scuola media coratina - ricorda il registra gravinese - e fui colpito dal seguito che ebbe l'evento. 200-300 persone attente e appassionate, dalle quali scaturì un bel dibattito. Quella stessa sera andai in una pizzeria con amici e intorno al tavolo discutemmo sul perché Corato non avesse neanche un cinema. Una città senza cinema e teatro non è una città. Quella sera nacque l'Elia» che esordì con "Celebrity" di Woody Allen e "Gatto nero, gatto bianco" di Kusturica.

Un percorso intenso e condiviso con la famiglia Mininno, proprietaria dello stabile. «Hanno compreso le difficoltà economiche che ho avuto nel tenerlo aperto, soprattutto negli ultimi anni». Di lì sono passati nomi importanti della cinematografica italiana: Sergio Rubini, Valeria Golino, Sabrina Guzzanti, Giuliana De Sio ma anche politici e cantautori come Franco Battiato. Riccardo Scamarcio è stato frequentatore assiduo delle sale del piccolo cinema, aperto grazie ad un grosso mutuo di 800 milioni.

Nel 2018 la porta d'ingresso viene chiusa. «Cerco un nuovo gestore perché non riesco più a tenerlo in vita», disse all'epoca Nico Cirasola. Ma non se n'è fatto nulla. «Speravo, fiducioso, nelle imprese culturali pugliesi, in qualche associazione o imprenditori lungimiranti ai quali cedere la fiaccola. In fondo la mia intenzione era quella di cederlo gratis. Se l'avessero regalato a me l'avrei rilevato di corsa». Qualcuno si affaccia ma non concretizza e allora non resta che chiudere tutto.

Tra poltrone accatastate e vecchi poster giace un vero e proprio tesoro culturale che pochi conoscono. Con moviole, passafilm e altra attrezzatura cinematografica sono accatastate decine di "pizze", le scatole che contenevano le vecchie pellicole. Tra queste alcune di grandissimo valore storico come l'unica copia italiana di "Chi sta bussando alla mia porta", esordio di Martin Scorsese datato 1969. Oppure una rara bobina di "Selvaggina di passo" di Fassbinder. C'è anche "L'Italia in pigiama", controverso film sulla sessualità italiana finanziato da un imprenditore altamurano e documentari di Lorenzo Fiore e Peppino Schito. «Materiale che musei e cineteche mi hanno richiesto», dice Cirasola.

La gemma più preziosa, però, è "Grandiosa manifestazione per il primo maggio 1913 a Corato indetta dalle leghe operaie" di Cataldo Balducci, un documento girato nel 1913 (che potete vedere qui) con una meravigliosa storia alle spalle. «Trovai questa vecchia bobina nella cassapanca di una parente di Balducci nel 1982. - racconta Cirasola - La pellicola era delicatissima, se l'avessi proiettata si sarebbe incendiata, se l'avessi esposta al sole si sarebbe disintegrata. Grazie al contributo di pastificio Granoro e del Comune di Corato riuscimmo a riversare il film su una nuova pellicola»

Nel film di Balducci, che Cirasola ha mostrato qualche volta all'Elia, c'è la Corato operaia del 1913, quella che si radunava alla Lega dei Lavoratori per il primo maggio. «Una pellicola che stravolge lo stereotipo del meridionale sporco, brutto ed emaciato ma mostra gente ben vestita, sorridente e in salute». La bobina originale è conservata nella Cineteca Nazionale, una delle rare copie è qui all'Elia.

Nico Cirasola, intanto, continua nella sua missione di divulgare la bellezza della settima arte. «Con l'emergenza sanitaria dovremo affrontare tante difficoltà, per questo pensiamo a nuovi progetti ma il cinema non morirà, è ancora tanto importante, tanto da determinare il successo o meno di un film». Il ritorno commosso nel suo di cinema fa affiorare tanti ricordi. «È stata un'avventura meravigliosa, guidata dal piacere di condividere spettacolo e cultura che mi da più forza di ogni altra cosa. Il cinema permette di sognare e il sogno, come diceva Fellini, è il 50% del nostro nutrimento».