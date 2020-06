Sciami di coccinelle, la guida ambientale: «Segno di buona qualità dell'aria»

La stagione fredda è ormai alle porte e diversi animali si stanno preparando per affrontare la nuova stagione. Tra questi le coccinelle, simpatici insetti che in questi giorni sono al centro dell’attenzione mediatica locale per la strana e massiccia presenza.

Come le città limitrofe, anche Corato in questi giorni ha visto sciami di coccinelle sorvolare la città, infilarsi nelle intercapedini e ammassarsi vicino porte e finestre. Un evento particolare che ha mosso la curiosità di molti cittadini ma che non ha niente di preoccupante.

«Le coccinelle non sono assolutamente pericolose per l’uomo, per gli animali e per le piante. Anzi, sono utilissime: non pungono e non trasmettono patogeni all'uomo. - ha affermato Fabrizio Amicone, guida ambientale escursionistica che ha risposto ad alcune domande per rasserenare gli animi dei cittadini - Gli insetti seguono delle stagionalità, un po' come i prodotti ortofrutticoli. I capricci della natura seguono così tante variabili che è difficile poter fare delle ipotesi sui motivi per i quali ci siano molti sciami. Uno può essere l’inattività dei campi durante il lockdown: le coccinelle sono predatrici degli afidi, piccoli parassiti delle piante; essendo state effettuate meno operazioni su campo in questi mesi, con conseguente minor uso di pesticidi, le coccinelle ne sono state attratte con forza».



«Non è un incremento dovuto all'inquinamento – aggiunge Amicone – tutt'altro. Fa presupporre che ci siano meno agenti nocivi nell'aria. Le coccinelle sono dei buoni indicatori biologici e sono utili all'agricoltura, infatti quando non c’è stato il pesticida sono riusciti a riprodursi. Tutti gli insetti seguono una strategia, quella di saturare il sistema finché ci sono risorse: non appena avranno fatto man bassa degli afidi, calerà la popolazione».



Grandi alleate degli agricoltori, le coccinelle rappresentano, quindi, una difesa naturale per le coltivazioni. Un parere di un esperto che può tranquillizzare tutta la cittadinanza e illuminarla su di un mondo ricco di curiosità.