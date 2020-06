Da domani distribuite 18mila mascherine gratis ai cittadini

Inizieranno domani le operazioni di distribuzione in città di 18mila mascherine in Tnt da parte delle associazioni di volontariato iscritte all'albo della Protezione Civile.

Il Centro Operativo Comunale le ha consegnate oggi ai volontari di Ser, Misericordia, Gadit, Croce Bianca e Guardie per l'ambiente.

I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti gratuitamente ai cittadini - principalmente a coloro che versano in stato di bisogno - nelle zone di via Salvi, via Aurelia, via Cassia, via Traiana, via Gigante, rione Belvedere e anche durante il mercato cittadino di domani in via Prenestina.



Parte delle mascherine saranno distribuite anche nel centro storico, dove si sviluppa maggiormente la movida cittadina.