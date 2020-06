Fase 3, Conte: «Dati incoraggianti, possiamo ripartire»

È un messaggio carico di ottimismo quello che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lanciato agli italiani nella conferenza stampa cominciata poco dopo le 18 nel cortile di Palazzo Chigi. «A distanza di circa un mese dal 4 maggio - ha esordito il Premier - i numeri, possiamo dirlo con relativa prudenza ma con chiarezza, sono incoraggianti. Ora possiamo ripartire».

«Ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di duri sacrifici. Ma è bene ricordarci sempre che se siamo tra i primi Paesi europei che può riavviare le attività e le condizioni di vita in sicurezza è perché abbiamo accettato tutti insieme di modificare in maniera radicale le nostre abitudini di vita». Poi invita a non abbassare la guardia: «Le uniche misure efficaci contro il virus sono distanziamento fisico e uso, ove necessario delle mascherine. Abbandonare queste precauzioni è una grave leggerezza».



«Questa crisi deve essere un'occasione per superare i problemi strutturali e ridisegnare il Paese. - ha continuato Conte - Dobbiamo fare i conti con l'emergenza economica e sociale. Ci rendiamo conto dei ritardi, ci rendiamo conto che ci stiamo confrontando con una legislazione che non era affatto pronta a erogazioni così generalizzate. Di questi ritardi ho chiesto già scusa e stiamo intervenendo per pagare più velocemente bonus e ammortizzatori social».

Un passaggio anche sul settore turismo che si prepara a vivere un'estate difficile: «La bellezza dell'Italia non è mai andata in quarantena - ha detto il Premier - si procederà con il miglioramento della rete ferroviaria, perché attualmente la rete è inaccettabile».