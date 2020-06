Partono le telefonate per il test sierologico. «Se vi chiama lo 065510 è la Croce Rossa»

Partiranno domani le chiamate informative della Croce Rossa Italiana ai coratini scelti dall'Istat per sottoporsi gratuitamente al test sierologico che attesta o meno la presenza nel sangue di anticorpi al Coronavirus. Venerdì e sabato, invece, verranno effettuati i test in un laboratorio privato coratino che collabora con l'indagine.

Corato è tra i comuni scelti per effettuare i test di sieroprevalenza avviati dal Ministero della Salute e dall'Istat su scala nazionale. In città non c'è una sede della Croce Rossa e sarà la sezione di Molfetta a effettuare le chiamate. I volontari della Croce Rossa fungono come una sorta di call center e contattano i nomi da una lista fornita dall'Istat.

Saranno circa 80, stando alle stime fatte sugli altri paesi coinvolti, i coratini che potranno partecipare al test. Un numero preciso e reale potrà essere dato solo nei prossimi giorni. Non sarà possibile prenotarsi per effettuare il test, né verranno sostituiti i nominativi che non vorranno aderire.

Il rischio è che il test a campione non possa basarsi su una mole di dati sufficientemente valida perché sono in tanti che rifiutano di sottoporsi tanto da spingere l'epidemiologo a capo della task force pugliese, Pierluigi Lopalco a fare un appello e chiedere ai pugliesi di partecipare.

Uno degli ostacoli maggiori - come riferiscono dalla sezione molfettese della Croce Rossa - è il numero di telefono utilizzato per contattare le persone, spesso scambiato per quello di un call center. L'invito è quello di rispondere nel caso si venga chiamati da un numero che cominci con 06.5510: è il numero della Croce Rossa.