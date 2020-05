I baristi rispondono alle critiche: «Ecco perché dieci centesimi in più»

L'analisi sui rincari cittadini, pubblicata ieri dalla nostra redazione, ha scatenato un forte dibattito tra i lettori. Se qualcuno ha difeso l'operato degli esercenti di applicare una maggiorazione dei prezzi a causa dei costi che l'emergenza sanitaria ha portato con sé, altri hanno criticato questa scelta.

In particolare, a venire attaccato, è stato l'aumento di dieci centesimi applicato da molti bar della città sul costo del caffè. Gianni Castiglia, titolare dell'omonima caffetteria su via Castel del Monte, ha voluto precisare cosa c'è dietro quei dieci centesimi, facendosi portavoce di buona parte dei suoi colleghi.

«Come è stato già specificato nell'articolo - spiega Castiglia - il costo di 80 centesimi è rimasto bloccato da oltre dieci anni. Nel frattempo sono aumentati i costi di gestione di un bar, a partire dalla materia prima che - ricordo - è variabile a seconda della qualità proposta al cliente e il nostro obiettivo è sempre stato quello di alzare l'asticella della qualità.».

«Ma non è solo il caffè a costare di più. Abbiamo subito rincari sulle tasse, sulle utenze, sul costo dei nostri dipendenti, sui prodotti che serviamo col caffè come lo zucchero o il latte per fare il cappuccino. Anche le richieste e le esigenze dei nostri clienti sono cambiate portandoci ad aumentare i servizi, spesso gratuitamente. ».

«Le misure anti-covid che abbiamo adottato per la sicurezza dei clienti apportano nuove spese alle nostre attività. Sanificazioni, disinfettante gel, bicchieri monouso, detersivi specifici, mascherine, guanti: costi che sommati pesano sulla gestione finanziaria di un bar. Soprattutto considerando l'aumento esponenziale di questo materiale, ben oltre i 10 centesimi di sovrapprezzo del caffè. Sia chiaro, il mio discorso vale per noi baristi come per tutte le attività di ristorazione».

«Dispiace leggere certi commenti - conclude Castiglia - che ci accusano di speculare sui nostri clienti per dieci centesimi in più, mentre attorno a noi gli aumenti sono ben più corposi. Ci siamo sempre presi cura di chi ci sceglie e continueremo a farlo, mettendoci continuamente tanta passione».