Caffè, parrucchieri e non solo: anche a Corato è tempo di rincari

Quanto inciderà il Coronavirus nella spesa quotidiana dei coratini? Si sono registrati rincari un po' in tutti i settori. In generale è la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione il motivo principale dei sovrapprezzi. Nonostante il bonus statale sulle sanificazioni che prevede un credito d'imposta del 60% per un massimo di 60.000 euro da calcolare su tutto il 2020. «Non è così facile anticipare oggi delle spese che rientreranno molto più in là».

Capitolo di spesa che pesa, ad esempio, su barbieri, parrucchieri ed estetisti. L'acquisto di mascherine per i clienti, maschere in plexigas, guanti, gel disinfettante, copriscarpe e materiale usa e getta ha portato ad un rialzo che va dal 10 al 50% anche se non mancano gli esercenti che hanno "cristalizzato" i prezzi. C'è chi ha optato per dei kit monouso da far acquistare ai clienti (con un prezzo che si aggira dai 2 ai 4 euro).

Uno dei beni più efficaci per poter fare un confronto è quello del classico caffè, un rito per gli italiani dal prezzo piuttosto uniforme. Il costo della tazzina è passato da 80 a 90 centesimi nella maggior parte dei bar cittadini. Un surplus del 12.5%, più basso rispetto a quello registrato in altre città ma pur sempre significativo.

«Il ritocco dei prezzi della caffetteria - ci spiega un barista - probabilmente sarebbe avvenuto ugualmente anche senza l'emergenza Covid. Era una quindicina d'anni che non subiva aumenti, nonostante in questo lasso di tempo siano aumentati gli affitti, le utenze e i costi della materia prima. Questa situazione è stata solo un'ulteriore spinta». Altri motivano il plus di 10 centesimi (anche) per coprire i costi di sanificazione e materiale monouso.

C'è, invece, chi va controtendenza. «Non è il momento giusto per incrementare il costo del caffè. C'è chi non ha percepito la cassa integrazione o ha perso il lavoro e dieci centesimi rappresentano un costo che può pesare alla lunga sul consumatore ma non arricchisce la nostra categoria, anzi. Più gente si farà il caffè a casa e non verrà a spendere nei bar».

Per i ristoratori pesa di più il numero ridotto dei posti a sedere e ritengono fisiologico un leggero sovrapprezzo dei listini. Molti hanno deciso di maggiorare il coperto per affrontare le spese di sanificazione e dell'utilizzo di piatti, bicchieri e posate monouso.

Non solo barba e caffè. La lievitazione dei prezzi interessa anche i generi alimentari, i servizi e tanti altri settori che porteranno - secondo le stime del Codacons - a un rincaro medio per famiglia di 536 euro entro la fine dell'anno.