A Torre Palomba "piccoli eroi" crescono: «I grandi gettano rifiuti per terra, noi ripuliamo»

Hanno un’età compresa tra i 6 e i 13 anni ed è bello pensare di definirli “i piccoli eroi di Torre Palomba”: Nicolò, Alessandro, Giuseppe, Francesco, Simone e due bimbe di nome Francesca non presenti però nella foto.

Mercoledì scorso hanno lasciato per qualche ora smartphone e tablet e armati di sacchetti, guanti e paletta hanno ripulito la zona circostante alla vecchia torre. Ad accorgersi per primo della loro iniziativa è stato un residente della zona, Gianni Randolfi, che li ha immortalati in questa fotografia.

«È bastato questo per farli sentire gratificati» commenta. «A me è sembrato il minimo che potessi fare visto che a nessuno di noi grandi era venuto in mente di rimboccarci le maniche e ripulire la terra dalle sporcizie che “altri grandi” avevano lasciato. Li ho incontrati mentre passeggiavo con mia figlia e mi hanno raccontato con entusiasmo quello che avevano fatto, erano contenti di aver realizzato qualcosa per la collettività».

Pare che lattine, bottiglie, fazzolettini, pacchetti di sigarette e cartoni di pizza spesso invadano la zona poco illuminata di Torre Palomba. «C’è gente che raggiunge questo luogo per mangiare qualcosa all’aria aperta ma, purtroppo, non porta via i rifiuti. Decide di abbandonarli per terra. E, nonostante questa sia una zona comunale, nessuno viene a pulire».

Grazie alla collaborazione del signor Randolfi siamo riusciti a raggiungere telefonicamente anche “i piccoli eroi". Per loro Torre Palomba rappresenta per loro «un punto di incontro» e raccogliere i rifiuti ha significato «difendere l'ambiente che viene sporcato e mai ripulito». E tengono a precisare che «è stata una iniziativa spontanea».



«Potevamo utilizzare quel tempo per giocare - commentano i ragazzi - ma abbiamo deciso di fare questa cosa perché avevamo già notato da tempo la sporcizia. Quando abbiamo ultimato il lavoro ci siamo sentiti orgogliosi del risultato, felici di aver dato una mano nella tutela dell'ambiente. Visto che ci siamo - aggiungono - vorremmo approfittare di questa opportunità per chiedere al Comune di venire qui a tagliare l'erba perché da tanto tempo non viene fatto».