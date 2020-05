Verso la maturità 2020: oggi l'intervista in diretta ai dirigenti delle scuole di Corato

Anche la maturità 2020 è stata completamente rivista a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che ha costretto gli studenti italiani a casa dal mese di marzo. Gli studenti – costretti a rinunciare agli ultimi tre mesi di scuola - non affronteranno un esame di Stato tradizionale ma una sola prova orale "rinforzata".

Una modalità di esame che lascia non pochi spazi di riflessione e diversi dubbi. Di questo, di come sarà il prossimo anno scolastico, e di tanto altro parleremo oggi pomeriggio, a partire dalle 17.30, con i dirigenti scolastici delle scuole superiori di Corato: per il liceo classico e delle scienze umane "Oriani" e l'Ipc Tandoi la dirigente Angela Adduci; per il liceo artistico Federico II Stupor mundi il dirigente Savino Gallo; per l'Itet Tannoia la dirigente Nunzia Tarantini.

Sarà possibile seguire l’intervista in diretta sulla homepage di CoratoLive.it e sulla pagina facebook.