Fondazione Casillo dona strumenti per la didattica a distanza alla Casa Famiglia della Mamma

L’attuale emergenza sanitaria ha costretto le scuole di ogni ordine e grado ad adottare nuove modalità di insegnamento quali la didattica a distanza che necessita l’utilizzo di dispositivi informatici personalizzati. Tale situazione ha rappresentato una sfida importante che ha colto di sorpresa anche le comunità educative per minori come la Casa Famiglia della Mamma (di come è stata vissuta la quarantena durante il lockdown ne abbiamo parlato qui).



Settimana scorsa la Fondazione Vincenzo Casillo ha donato nove tablet, una stampante e un notebook permettendo ai ragazzi della comunità di accedere agevolmente alla didattica a distanza attraverso i più moderni strumenti tecnologici.



«Ringraziamo di cuore la Fondazione Vincenzo Casillo - commenta la comunità educativa per minori “Casa Famiglia della Mamma” - grazie a cui ogni minore avrà la possibilità di essere al passo con la nuova realtà didattica. Un particolare ringraziamento alla dottoressa Cardenia Casillo per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi in un momento così complesso. Per l’occasione si è distinta per professionalità, puntualità e disponibilità l’azienda Expert di Maurizio Miani la cui consulenza è stata fondamentale».