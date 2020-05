Il giorno 1 per bar e ristoranti è cominciato ieri sera, un pigro ma godibile lunedì popolato da giovanissimi che da qualche giorno sono tornati a riappropriarsi delle piazze cittadine, talvolta senza il rispetto delle misure introdotte dall'ultimo decreto.

In pochi hanno riaperto, complice il fiacco inizio settimana che, da sempre, è il giorno in cui la ristorazione lavora meno. Sull'extramurale le attività aperte si contano sulle dita di una mano. Rubio's è tornato a far sedere i clienti all'interno ma ha perso il 40% dei coperti. Un lungo cordone separa lo spazio destinato agli avventori dal bancone. Alle 9 e mezza solo due tavoli sono occupati. La preoccupazione c'è, così come la speranza di poter tornare alla normalità. «Riaprire significa farsi due conti in tasca e capire se conviene o meno farlo perché meno coperti e osservare scrupolosamente le misure significa meno introiti e più spese», spiega Felice Di Tommaso.

In centro c'è più movimento, soprattutto in piazza Di Vagno ma sono poche le insegne accese anche perché, con le misure comunicate a ridosso delle riaperture, c'è chi ancora si sta attrezzando e chi ne ha approfittato per fare dei lavori di ristrutturazione. Walter Ventura della pizzeria Zorba ha servito i primi tavoli dopo il lockdown ma il boom delle prenotazioni è per sabato prossimo.

«L'appello che rivolgo ai coratini - spiega Walter - è quello di scegliere di mangiare fuori anche in settimana, ad orari diversi dai soliti e possibilmente qui a Corato. Il distanziamento sociale non permetterà l'affollamento di bar, pizzerie e ristoranti nel weekend e questo significa che sarà più difficile ottenere un tavolo il sabato alle 9, così come sarà più difficile per noi gestire la situazione. Con le prenotazioni spalmate su tutta la settimana, invece, gli avventori potranno godersi la serata e noi ristoratori lavoreremo meglio».

Anche i bar stanno lavorando per poter arrivare preparati all'estate. Il Quanto Basta fa solo asporto. Una lastra di plexigas su un tavolino all'ingresso separa il bartender dal cliente. «Stiamo pensando ad un modo per poter prenotare i cocktail via smartphone ed evitare di creare fila», anticipa Christian, il titolare.

In attesa di indicazioni comunali sull'occupazione di suolo pubblico, uno dei pochi bar, se non l'unico che ha messo i tavolini fuori è l'After. Con il distanziamento sociale ha perso almeno la metà dei coperti che aveva di solito su piazza Sedile. «Abbiamo avuto una buona affluenza considerando i tempi, non ci possiamo lamentare», commenta uno dei collaboratori. È solo lunedì, il grande banco di prova è atteso per il weekend e nelle prossime due settimane.