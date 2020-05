I camper tornano "on the road" per trainare il turismo in crisi

La Puglia, con i suoi 865 km di coste, rappresenta un tesoro inesauribile per il turismo estivo. Uno scrigno preziosissimo da scoprire e rilanciare anche e soprattutto in tempi di (quasi) post pandemia. L'intero settore sarà fortemente segnato dalla crisi sanitaria ed economica, ma l’unico comparto che dimostra di avere tutte le carte in regole per ripartire da subito è quello camperistico.

«Da oggi il mondo dei camper è “on the road” per ritornare a riscoprire i tesori dei Puglia» afferma Luigi Rutigliano, presidente area centro Sud-Est Unione Club amici federazione nazionale del turismo itinerante e dei campeggiatori.

«Siamo pronti a ritornare ad animare ogni angolo della nostra bellissima regione per visitare ed assaporare il buono della nostra terra. I nostri camper hanno rispettato diligentemente la normativa anti-covid di quarantena restando fermi e contribuendo all’isolamento del virus. Ora però siamo ansiosi di ripartire per offrire agli utilizzatori un’esperienza unica e sicura, che unisce la voglia di scoprire nuove realtà attrattive alla sicurezza di viaggiare (con tutte le comodità del caso) ben distanziati e rispettosi delle normative emanate.

I nostri veicoli sono il mezzo ideale per affrontare le nuove sfide che questo maledetto virus ha messo davanti al cammino di tutti noi e rappresenterà il primo di tutti i “turismi” a poter ripartire. Un camper infatti è una casa viaggiante in grado di poter variare a piacimento il giusto distanziamento sociale e di offrire a chi lo usa la comodità e la sicurezza della propria cucina, del proprio bagno e di tutti gli spazi personali. Siamo pronti a ritornare nella località turistiche della nostra Puglia per far riavviare tutte quelle attività che ruotano intorno all’industria dell’abitare viaggiando».