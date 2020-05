​A Corato niente 5G. L'Anci chiarisce i contorni della sperimentazione in Italia

A Corato non sono attive antenne 5G. Lo avevamo già detto nel gennaio scorso, quando abbiamo sottoposto ai lettori il questionario realizzato sull'argomento dal gruppo di lavoro della Rete dei medici sentinella dell'ambiente della provincia di Bari. Ma giova ribadirlo, anche alla luce del dibattito nato in seguito alla pubblicazione del rapporto Arpa Puglia sulla nuova tecnologia.

A chiarire la situazione è una nota informativa dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni, rivolta agli enti locali.

«Da diversi mesi i Comuni sono sollecitati su più fronti rispetto alla tecnologia 5G e ai relativi piani di sviluppo della rete mobile da parte degli operatori di telecomunicazione» si legge nella nota, consultabile integralmente cliccando qui.

«Anche al fine di chiarire il fondamento di alcune notizie che, spesso senza fare riferimento a fonti ufficiali, stanno avendo ampia diffusione soprattutto attraverso i social media, si riportano alcune precisazioni. In Italia si è avuto un solo programma pubblico di sperimentazione della tecnologia 5G: si tratta di 5 progetti sperimentali realizzati nelle città di Bari, L’Aquila, Matera, Milano e Prato a seguito di uno specifico Avviso pubblico emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 16 marzo 2017.

Non esiste, come erroneamente riportato da più parti, una sperimentazione che coinvolga i piccoli Comuni. Esiste invece un elenco di 120 piccoli Comuni allegato alla già citata delibera dell’AgCom n. 231/18/CONS (tra cui non c'è Corato, ndr): in questi territori gli operatori saranno obbligati a offrire copertura in tecnologia 5G utilizzando le frequenze in banda 700 MHz, quindi non prima del 1° luglio 2022. Si tratta di una misura a tutela di questi territori che, in base a una serie di parametri, sono considerati come in “divario digitale profondo” e quindi a rischio di mancata copertura senza un intervento del regolatore pubblico, come spiegato in questa nota dell’Autorità stessa».