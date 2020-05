Contributi per affitti o utenze domestiche, ecco il bando e la domanda

È stato pubblicato questa mattina il bando per l’erogazione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche in favore dei cittadini che, in seguito all’emergenza sanitaria Covid 19, abbiano cessato, sospeso o ridotto la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Cliccando qui è possibile scaricare il bando completo e il modulo per la domanda.

I requisiti

1) Essere lavoratore dipendente / autonomo / titolare di un contratto di qualsiasi tipologia che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e quindi a partire dal giorno 8 marzo 2020, abbia cessato, sospeso o ridotto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 il reddito del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% rispetto al mese di gennaio 2020 il rapporto di lavoro o l’attività. Tale riduzione potrà essere riferita sia ai redditi da lavoro dipendente, sia a redditi da lavoro autonomo (con riferimento alle categorie Ateco la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del Governo);

2) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Corato, nell’immobile in riferimento al quale si richiede il contributo;

3) Essere:

a) Titolari, o componenti del nucleo familiare del titolare, di contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato e in regola con il pagamento dell’imposta di registro annuale - o nell’opzione c.d. “Cedolare Secca” - riferito all’alloggio in cui si ha la residenza. Costoro possono presentare istanza solo per il contributo a sostegno del pagamento del canone di locazione. Sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili) e gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

b) Proprietari, o componenti del nucleo familiare del proprietario, di un immobile destinato ad abitazione principale o assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. Costoro possono presentare istanza solo per il contributo a sostegno del pagamento delle utenze domestiche. Sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili)

4) Non essere titolare né in prima persona, né i componenti del nucleo familiare, di diritti di proprietà in tutto il territorio nazionale, su altro/i alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all’art. 3, comma 1, lettera c) della Legge Regionale n° 10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un’ordinanza sindacale che dichiari l’inagibilità o l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso in cui la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”;

N.B. Non si applicano i requisiti indicati al punto 3a) quando nel nucleo familiare del richiedente vi sia un componente titolare di immobile ad uso abitativo ma che rientri nella seguente fattispecie: coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la copia del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria;



5) Tutti gli altri componenti del nucleo familiare non devono percepire complessivamente altri redditi, pensioni e misure di sostegno al reddito superiori a € 800,00 mensili. A pena di esclusione, i requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando e permanere per tutto il periodo di apertura dello stesso. La perdita di anche uno solo dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune e comporta l’esclusione del beneficio a far data dalla perdita del requisito stesso.

La documentazione

1) I requisiti indicati ai punti 1), 2), 3a) o 3b) del precedente articolo per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i..

2) Il richiedente deve obbligatoriamente allegare alla domanda i seguenti documenti:

(a) copia della regolare avvenuta registrazione del contratto di locazione (per i cittadini in possesso del requisito 3a) dell’art. 1 del Bando che concorrono al solo contributo per il pagamento del canone di locazione);

(b) copia delle bollette delle utenze domestiche con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (per i soli proprietari di un immobile destinato ad abitazione principale o assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica);

(c) copia della busta paga dei mese di gennaio, marzo, aprile e maggio (quest’ultima ove disponibile) 2020;

(d) copia del documento di identità in corso di validità;

(e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità o altro documento attestante la regolarità del cittadino non comunitario, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. n° 286/98 e s.m.i.;

La richiesta, comunque, sarà sottoposta a verifica da parte dell’Amministrazione Comunale sia nella fase propedeutica all’erogazione del contributo sia in quella successiva. In caso di dichiarazioni false o mendaci, il richiedente subirà le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in materia di autocertificazione, oltre all’obbligo di restituzione di quanto percepito.

Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare di riferimento quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando in oggetto. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione regolarmente omologato dal Tribunale.

Presentazione della domanda

1) La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente ai moduli allegati, dovrà essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune scaricabile dal sito del Comune di Corato al seguente indirizzo https://www.comune.corato.it

2) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 30.05.2020 nelle seguenti modalità:

a) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it;

b) a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail: servizisociali@comune.corato.ba.it.

Le domande inviate ad altri indirizzi mail non verranno accolte.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare i termini di presentazione delle istanze e/o di estendere per ulteriori periodi l’efficacia dei contributi oggetto del presente Bando, in relazione all’eventuale prosecuzione dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

3) La domanda dovrà essere compilata in ogni parte, firmata in modo leggibile dal richiedente e corredata della copia del documento d’identità in corso di validità del firmatario, pena il mancato accoglimento della stessa.

Istruttoria delle domande

1) L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato procederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase di istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della Legge n° 241/90, così come coordinata ed aggiornata dal D. Lgs. n° 104/2010.

2) Entro 30 giorni successivi al termine fissato dal Bando per la presentazione delle domande, con determinazione dirigenziale verrà approvato l’elenco dei beneficiari.

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato comunicherà ad ogni singolo cittadino richiedente l’esito dell’istanza e l’eventuale modalità dell’erogazione del contributo.

Entità del contributo

1) Il contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione sarà pari all’importo mensile indicato nel contratto di locazione, farà riferimento alle mensilità di marzo ed aprile 2020 e comunque non sarà superiore ad € 900,00.

2) Il contributo per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche sarà pari all’importo delle bollette delle utenze domestiche con scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 e comunque non sarà superiore ad € 600,00.

In caso d’insufficienza dei fondi, i contributi saranno erogati in proporzione alla somma disponibile ed all’importo complessivo delle richieste ammesse

Modalità di pagamento e obblighi a carico degli utenti

Il Comune di Corato provvederà alla liquidazione del contributo sulla base della documentazione presentata e sulle autocertificazioni prodotte, salvo verifica delle stesse.

Il beneficiario dovrà, immediatamente, trasmettere all’indirizzo pec: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it o all’indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.corato.ba.it copia della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento del canone di locazione o del pagamento delle utenze relative ai mesi di marzo e aprile 2020.

Controlli e sanzioni

1) Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n° 445/2000, del D.P.C.M. n° 159 del 05.12.2013, del Decreto 7 Novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e dai decreti sopra citati. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione dell’elenco dei beneficiari fino alla totale erogazione del contributo.

2) In riferimento alle vigenti disposizioni in materia di controlli sui titolari di benefici comunali, l’Amministrazione Comunale provvederà ad eventuali invii dei nominativi alla Guardia di Finanza competente sul territorio, per la verifica sui requisiti economici e patrimoniali dichiarati.