Alle 11 la messa per San Cataldo con l'arcivescovo D'Ascenzo. Diretta su CoratoLive.it

E anche oggi, nonostante l'emergenza Coronavirus, si festeggia San Cataldo. Come ogni 10 maggio, in questa giornata ricorre il secondo delle tre momenti in cui la città di Corato festeggia il suo Santo Patrono: ovvero l’anniversario del ritrovamento delle sue sacre spoglie nella cattedrale di Taranto.

Alle 11 verrà celebrata la messa - a porte chiuse e senza fedeli - presieduta da Mons. Leonardo D’Ascenzo e trasmessa in diretta tv su Amica 9 - canale 91, Easitv - canale190 e Teleregione - canale 14 e anche su CoratoLive.it e sulla sua pagina facebook.

Fede e tradizione. La storia del vescovo di Taranto si incrocia con quella di Corato, come vuole la tradizione, sul finire del 15esimo secolo, nel 1483 per la precisione. L’episodio a cui si fa riferimento è quello raffigurato anche all’interno della parrocchia Incoronata che ha come protagonista il contadino Quirico Trambotto.



Lo studioso Nicola Fiore nel suo volume “Storia di Corato” riporta che «Trambotto si era recato fuori le mura con i buoi ad arare il campo. Mentre lavorava gli apparve la luminosa figura di un vescovo col pastorale in mano: era San Cataldo vescovo di Taranto. Il Santo disse al contadino che la peste sarebbe cessata se si innalzava una Chiesa nel punto in cui i buoi, l’indomani arando di nuovo, sarebbero caduti a terra e che inoltre gli appestati sarebbero guariti toccando il miracoloso mantello del Santo, dato al Trambotto.

Il contadino, tornato in paese, gridò al miracolo, tra la meraviglia e la fede della spaurita gente di Corato, decimata dalla peste. Il mattino dopo, alla presenza di un gran numero di cittadini, accorsi a vedere l’evento miracoloso, il contadino arò ancora. E tra lo stupore di tutti, i buoi caddero a terra. San Cataldo aveva manifestato a tutti il suo prodigioso intervento».

In quel punto è sorta la prima cellula originaria dell’attuale chiesa dell’Incoronata nonché palazzo San Cataldo, oggi noto a tutti come il Palazzo di città, un tempo convento francescano.