​Lecicalé_Lab dona mascherine agli ospedali e sanificatori al 118 di Corato

Per far fronte all'emergenza Coronavirus, l'azienda tessile coratina Lecicalé_Lab ha messo a disposizione amore e sensibilità per fare beneficenza.

L'azienda ha effettuato una donazione di mascherine agli ospedali e ha devoluto il ricavato della vendita delle t-shirt "Andrà tutto bene" al 118 di Corato per l’acquisto di sanificatori.

«Abbiamo lavorato incessantemente per due settimane» spiega Cinzia De Leo, titolare di Lecicalè_Lab. Colgo per questo l’occasione per ringraziare le mie collaboratrici che mi spalleggiano sempre e comunque in ogni mia scelta».