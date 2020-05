Il mercato ha riaperto, seppure in versione ridotta. Ieri mattina via Santa Maria sono tornati camion e bancarelle, anche se solo per la vendita degli alimentari. Una decina gli stalli occupati, transennati all'interno del parcheggio a ridosso della stazione di servizio. Pochi gli avventori, anche durante l'orario di punta, attorno alle 11.

L'ingresso principale, sorvegliato e contingentato da due vigili urbani sin dalla mattina alle 7, ha consentito l'accesso all'area con mascherine e guanti. Al massimo due persone per ogni banco vendita e accessi scaglionati con il contagocce.

Decisione, quest'ultima, che non è andata giù a diversi commercianti. «Andrebbero fatte entrare più persone - hanno detto - perché così sono davvero poche e i banchi vendita a volte rimangono vuoti. I clienti attendono fuori, sotto il sole, spesso a distanza ridotta. In quel caso non è assembramento? In questi due mesi le persone hanno imparato a disciplinarsi e a rispettare le distanze. D'altronde lo spazio è abbondante».

Come si diceva, affluenza ai minimi. «Purtroppo va così - spiega uno dei titolari - ma per noi non è facile. C'è un calo almeno del 70% ma continuiamo a pagare merce, elettricità e tasse. La merce però deperisce e preferiamo aprire per guadagnare qualcosa».