Caos mascherine a 50 cent. I farmacisti coratini: «Scelta scellerata. Difficili da reperire»

Domenica 26 aprile il premier Giuseppe Conte annunciava la vendita delle mascherine chirurgiche al prezzo calmierato di 50 centesimi più iva, aprendo così un dibattito che continua a dividere produttori, distributori e farmacie. Oggi quelle mascherine non ci sono e le poche farmacie che sono riuscite ad averne alcune in magazzino, acquistate ad un prezzo ben superiore ai 50 centesimi, sono state costrette a svenderle, in attesa del ristoro promesso dal governo.

Abbiamo ascoltato alcune farmacie a campione e la risposta è quasi sempre la stessa: «Mascherine non ce ne sono, né sappiamo quando ci arriveranno», ci conferma la farmacia Casalino. «Non le hanno neanche i distributori - spiega Gianpaolo Musci dell'omonima farmacia - li stiamo tartassando di chiamate ma anche loro non sanno darci risposte. Ci avevano detto che sarebbero arrivate tra giovedì e venerdì ma fino ad ora non è arrivato nulla». Stessa sorte per i guanti in lattice, spesso "dirottati" verso la Protezione Civile.



Chi ne ha avuta disponibilità dopo la scelta del governo di imporre il prezzo ridotto è stata la farmacia Friuli. «Il venerdì precedente ero riuscita ad avere 1.200 mascherine, pagandole 1 euro e 20 senza iva. Le avevo imbustate con cura, come vuole la legge. - racconta Simona Campagna - Prima le vendevo a 1.50 e fino alla domenica dell'annuncio ne avrò vendute 150. Il lunedì successivo, con il prezzo a 50 centesimi (61 con l'iva ndr) abbiamo cercato di capire come comportarci, ma abbiamo ricevuto indicazioni poco chiare da Federfarma. Alla fine è stata data carta bianca a noi farmacie se venderle o meno. Noi abbiamo deciso di venderle comunque, seppur rimettendoci, perché in fondo quella di noi farmacisti è una missione, un po' come quella dei medici. Arriverà un rimborso da parte del governo? Staremo a vedere, ma non è questa la priorità».

Concorde anche il parere sulla scelta di calmierare i prezzi delle mascherine. «Scellerata - esclama Francesco Martella della farmacia Sant'Elia - perché non c'è stato un contatto, un accordo con la filiera produttiva». «Il governo non era preparato a quest'emergenza. - aggiunge Musci - Non puoi fare un proclama asserendo che le mascherine ci sono e poi non è vero». «Sono arrabbiata - conclude Simona Campagna - perché sono state prese decisioni alla leggera. Decisioni che danneggiano tutta la filiera».