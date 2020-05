Ecco i nuovi semafori a led, primo passo per una Corato più smart

I nuovi semafori a led stanno sostituendo tutti i vecchi impianti della città. La trasformazione è cominciata due mesi fa con i lavori di predisposizione delle strutture ed è proseguita negli ultimi giorni gli operai che sono stati impegnati nella sostituzione delle lanterne semaforiche e delle centraline. I nuovi modelli permetteranno, in un secondo momento, di programmare i semafori armonizzandoli con il traffico cittadino.

Quali sono i vantaggi dei nuovi impianti a led? Innanzitutto il risparmio energetico. Rispetto alle normali lampade a filamento incandescente il consumo si abbatte di circa il 70-85%. Meno energia significa meno costi se si considera anche la durata della singola lampadina (che costa di più, ma dura dieci volte quelle tradizionali) e la riduzione della manutenzione. In più la luminosità prodotta dal led, senza il vetro colorato che filtra buona parte della luce emessa da una lampada a filamento, è ben visibile anche a distanza e in condizioni atmosferiche critiche.

La fine dei lavori, salvo slittamenti a causa del Coronavirus, è prevista intorno alla fine di giugno.



La sostituzione dei semafori è la prima fase per creare la struttura che renderà Corato una città smart sul piano della viabilità e della sicurezza. Sui semafori, ad esempio, potranno essere "montate" le nuove telecamere di sorveglianza previste nel finanziamento. L'introduzione della fibra ottica comunale permetterà di potenziare funzionalità e applicazioni.

La modernizzazione dei semafori rientra infatti nel maxi progetto "Risparmio energetico e smart city efficiente", presentato nel 2017 durante l'amministrazione Mazzilli e finanziato interamente dalla Città Metropolitana all'interno del programma "Patto per Bari". «Con quel progetto puntammo molto sul concetto di smart city - ricorda Mazzilli - e non potettero far altro che accoglierlo. Corato fu la città che ottenne l'importo più elevato, due milioni e mezzo di euro e ora cominciamo a raccoglierne i frutti».

Oltre ai nuovi semafori, nel progetto sono compresi altri "capitoli" interconnessi come l'ampliamento della Ztl, la realizzazione di una fibra ottica comunale e l'incremento di nuove telecamere di sorveglianza che potranno essere realizzati in futuro.