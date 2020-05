Coronavirus e carcere, tra reclusione e isolamento: parla don Raffaele Sarno

L'isolamento vissuto da milioni di persone nel nostro Paese ha diversi volti, ognuno proporzionato allo stato sociale, all'età, alla posizione geografica. Tante situazioni diverse che rendono ancor più complesso il quadro sociale. Un mondo a parte, in questo scenario, è quello degli istituti di pena, ovvero i luoghi in cui reclusione e isolamento hanno prodotto effetti complicati e, spesso, difficili da affrontare.

Per frenare l’insorgenza del virus nelle carceri, in una situazione già insostenibile per l’affollamento dei detenuti, il governo ha emanato disposizioni che hanno sollevato gravi reazioni di protesta da parte dei reclusi. La sospensione delle visite di familiari e l'interruzione di attività esterne sono state accolte dai detenuti non come una protezione per la loro salute, ma un ulteriore aggravamento della loro pena.

La soluzione di favorire i contatti in modalità controllata, con parenti e amici, attraverso nuovi canali di comunicazione come smartphone e videoconferenze, con i quali i detenuti potranno contattare i propri familiari e i propri legali è una prima risposta a questo grido di aiuto.

Oggi il CSV San Nicola, in occasione della trasmissione “Volontari Sintonizzati”, l'azione diretta a dare voce ai volontari sulle iniziative attivate in questo periodo di emergenza, dedica la puntata al carcere e a ciò che accade tra le mura di un penitenziario in piena emergenza Covid-19.

Alle 19 su Radio Social Web e sulla pagina Facebook del CSV San Nicola, parleranno Don Raffaele Sarno, direttore della Caritas Diocesana di Trani-Barletta-Bisceglie e cappellano del carcere di Trani, e Giovanna Ribatti, psicologa Asl negli istituti penali di Trani.

«Il carcere è un luogo di sosta, di passaggio per chi ha sbagliato, luogo ideato per permettere di ripensare all'errore commesso: si deve allora superare la colpa per arrivare alla responsabilità. La pena deve diventare diritto e non solo punizione. Deve essere il diritto di poter avere un tempo nuovo».