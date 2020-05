Teatro Comunale, spettacoli sospesi fino al 17 maggio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in merito al contenimento della diffusione del COVID-19, ha ulteriormente sospeso fino al 17 maggio 2020 “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali”.

Di conseguenza le rappresentazioni programmate sino a quella data sono sospese. Il Teatro Pubblico Pugliese sta procedendo a concordare con le Compagnie teatrali, ove possibile, nuove date.

Come già comunicato precedentemente, in attuazione dell’art. 88 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, è attiva la piattaforma per la gestione dell’emissione dei voucher a favore degli spettatori, inclusi gli abbonati, che vorranno ottenere il rimborso dei titoli relativi agli spettacoli ricompresi nel periodo di sospensione (8 marzo - 17 maggio 2020).

Restano fermi i diritti per i titolari di biglietti e abbonamenti per il recupero delle repliche in fase di riprogrammazione.