La "maturità" di Giorgia: «Amici, rispettiamo le regole. Potremo dire di aver fatto la differenza»

Se la sua maturità dovesse essere valutata da queste righe, Giorgia avrebbe già superato l'esame a pieni voti.



Lei è una studentessa del liceo classico Oriani, una di quelle che in questo sfortunato 2020 è alle prese con l'esame di stato.

La prova è stata stravolta dal Coronavirus che sinora ha tolto a tanti ragazzi il suono della campanella, la quotidianità e la condivisione gomito a gomito. Tutti sentimenti che emergono in maniera chiara dalle parole di Giorgia, da cui parte poi una riflessione più ampia: sensibilizzare soprattutto i suoi coetanei circa la gravità della situazione e non abbassare la guardia di fronte al Covid 19.

«Oggi ho rinunciato a rivedere i miei cari, pensando che nel caos, il mio gesto sarebbe potuto essere significativo - scrive la studentessa - ma quanto vale il mio piccolo sacrificio di fronte a tutti coloro che in questo momento sono in giro per le strade senza un valido motivo? Fatelo perché alla fine del vostro esame di maturità, quando arriverà il momento di raccontare la vostra esperienza in quarantena, potrete orgogliosamente dire “nel mio piccolo, io ho fatto la differenza».

La lettera di Giorgia

«Ho sempre immaginato con ansia il mio esame di maturità come il primo gradino più alto della mia scalata, un piccolo tassello da aggiungere al puzzle dei miei traguardi.



Sono una studentessa di 18 anni e come sarà chiaro capire, quest’anno sarò una dei tanti ragazzi che tra i banchi del Liceo non potrà vivere l’ansia della prima prova, né la gioia di poter cantare “notte prima degli esami” con i propri compagni. È triste pensare che abbiamo vissuto il nostro ultimo giorno di scuola come un giorno qualunque, non immaginando neanche che quella sarebbe stata l’ultima campanella, e che adesso invece, la campanella continua a riecheggiare tra le aule vuote della mia scuola.

È ancora più triste però, vedere come a tanti miei coetanei non importi tutto ciò, poiché imperterriti hanno trascorso il pomeriggio in compagnia all’aria aperta. Tanti di loro hanno pubblicato storie su Instagram, ritenendo forse importante condividere con i propri seguaci il trasgredire delle disposizioni governative. Sono sicura che molti altri avranno avuto un analogo comportamento, ma solo, hanno preferito non pubblicare sui social i loro assembramenti.

Oggi ho rinunciato a rivedere i miei cari, pensando che nel caos, il mio gesto sarebbe potuto essere significativo, ma quanto vale il mio piccolo sacrificio di fronte a tutti coloro che in questo momento sono in giro per le strade senza un valido motivo? La mia generazione è il campione della popolazione che dovrebbe fare la differenza, e in effetti la fa, ma al contrario di come dovrebbe.

È stato dato il via a questa fase affinché fosse possibile riattivare l’economia, ma le misure restrittive circa gli spostamenti non necessari rimangono le stesse.

Fatelo per chi ha paura di uscire, fatelo per i vostri nonni, fatelo per chi ha rispettato e continua a rispettare il dpcm, ma soprattutto: fatelo per voi stessi. Fatelo perché alla fine del vostro esame di maturità, quando arriverà il momento di raccontare la vostra esperienza in quarantena, potrete orgogliosamente dire “nel mio piccolo, io ho fatto la differenza».