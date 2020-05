L'odissea di Mirela e Alessandro: 1.300 euro per tornare da Cuneo a Corato in taxi

Ben 1.300 euro per tornare a casa dopo due mesi di quarantena in Piemonte. Quasi 1.000 km per riabbracciare i cari rimasti in Puglia.

È la storia della coratina Mirela e di suo figlio Alessandro, 14 anni, raccontata ieri da Repubblica.

I due sono rimasti bloccati dal lockdown a Savigliano, in provincia di Cuneo, dove vive una zia bisognosa di cure. Sono arrivati in Piemonte il 7 marzo, 58 giorni fa. «Dovevamo rimanere una settimana - racconta Mirela alla giornalista Cristina Palazzo - siamo rimasti due mesi e non abbiamo più neanche i soldi per mangiare».

Nei due mesi passati a Savigliano, Mirela e il figlio sono stati ospiti della cugina e della sua famiglia. «Non potevamo continuare a stare lì, non volevamo essere di peso».

Ieri mattina Mirela e Alessandro, con la cugina, sono partiti in treno da Savigliano fino alla stazione Porta Nuova di Torino. Avevano provato a cercare dei biglietti ma il sito internet era bloccato per i numerosi accessi di chi, come loro, desiderava tornare a casa.

Anche a Porta Nuova biglietti non ce ne sono. I treni sono tutti prenotati, così come gli autobus. Due le scelte possibili, entrambe onerose: un taxi o l'aereo con il rischio di rimanere bloccati a Caselle. Scelgono di affidarsi a una vettura con autista che parte a mezzogiorno dal piccolo comune nel cuneese. Un lungo viaggio, costato 1.300 euro, che li ha riportati a casa solo in serata dopo una lunga e pesante "traversata" di 968 chilometri.

Una vera e propria odissea, probabilmente comune ad altri. «Finalmente ci siamo riusciti - spiega Mirela a Repubblica - più dei soldi c'è la salute e in questo caso la priorità era trovare la soluzione per tornare».