«Come state?» "If in Apulia" tende la mano ai coratini

Un'indagine per capire come stanno i coratini e capire quali sono i bisogni della città.



L'iniziativa è dell’associazione If in Apulia che opera all’interno del Corato Open Space che ha messo a punto un form e, con l’aiuto di diversi esperti, cercherà di raccogliere dati sui bisogni e le necessità dell'individuo come cittadino e piccolo imprenditore.

«Vogliamo in qualche modo raccogliere dati importanti per fare l’analisi sulla situazione qui a Corato. I dati raccolti (in anonimato, garantendo la privacy dei partecipanti) serviranno come base di partenze per associazioni e non, per cercare di capire che cosa fare e come potremo essere d’aiuto in questa nuova fase che affronteremo nei prossimi mesi. Riteniamo di poter svolgere un’azione importante sul territorio grazie al vostro aiuto».

Il form è consultabile cliccando qui.

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere alla email ifinapulia@gmail.com