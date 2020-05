Nuovo appuntamento con #paroleinrete, iniziativa unitaria dei sacerdoti di Corato per accompagnare i fedeli durante il tempo dell'emergenza Coronavirus.

Quotidianamente, attraverso un breve video, un sacerdote presenterà una riflessione sul Vangelo del giorno. I video saranno diffusi su CoratoLive.it, su tutte le reti social di sacerdoti, parrocchie e altre comunità. Sarà possibile leggere le letture del giorno cliccando su questo link.

«Restiamo uniti, ascoltiamo la Parola, rimettiamoci in cammino, alimentiamo la comunione. Non dimentichiamoci di pregare gli uni per gli altri!» dicono i sacerdoti.

In questo video una riflessione di don Nicola Salvemini, Viceparroco della Parrocchia Sacra Famiglia, sul vangelo di oggi.