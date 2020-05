La solitudine durante il Coronavirus, serve «fermarsi per ripartire»

Una personale riflessione di attualità, rispetto ai tempi che stiamo vivendo, dal punto di vista psicologico ed emotivo, frutto di attività clinica che è continuata anche in questo periodo. Di qui nasce il pensiero scritto da Francesco Mininno, psicologo terapeuta, qui riportato integralmente.

«Viviamo un tempo presente che ha assunto in questo periodo diversi colori, diverse sfumature. In alcuni momenti il tempo del qui ed ora è sembrato infinito, senza alcun orizzonte, senza nessuna ancora a cui aggrapparsi. Altre volte è rimasto sospeso, come se fossimo stati catapultati in una dimensione senza spazio e senza “tempo”.

Improvvisamente ha iniziato a correre veloce, gli spazi di vita si sono ristretti ed abbiamo iniziato ad avvertire quella sensazione, quel tarlo: “non ho il tempo per nulla”. Ecco, forse diviene utile fermarsi un attimo. Fermarsi non per “rimanere fermi”, ma per incontrare noi stessi, quella parte di noi che spesso trascuriamo, che si cela dietro ad automatismi e meccanismi che la vita ha reso adattativi e che ora forse, subiscono delle battute di arresto.

Ecco che diviene importante fermarsi, per ripartire. Fermarsi per andare a scrutare il “retrobottega dell’anima” (come suggerisce Montaigne), uno spazio nostro ed indipendente, nel quale rifugiarsi, ricaricarsi e dove stabilire la nostra vera libertà, in cui incontrare la nostra “solitudine”. È uno spazio privato, dove trattenerci con noi stessi, dove conoscere il nostro sé e dove siamo liberi di perderci nelle nostre paure e nelle nostre gioie. Un ritiro utile a ricalibrare la nostra quotidianità, a darci la possibilità di riflettere sulle nostre scelte e sulle nostre priorità.

Ecco che la “solitudine” può trasformarsi in uno spazio di ri-strutturazione, a volte doloroso, ma necessario. In questa accezione la solitudine viene intesa come ritiro a sé, dove le emozioni possono prendere voce e respiro, dove possiamo concederci la possibilità di metterci in discussione. In questo modo costruiremo uno spazio personale in cui impareremo ad ascoltare i segnali del corpo, della mente e riconosceremo le fatiche quotidiane, gli automatismi e le abitudini cha scandiscono la nostra quotidianità. Daremo così avvio ad un dialogo con noi stessi, aprendo nella nostra vita uno spazio alla riflessione.

Ed è proprio così facendo che possiamo ritrovare parti di noi che avevamo sepolto, possiamo concederci la possibilità di modificare alcuni aspetti della nostra vita e possiamo anche permetterci di fare a pugni con i nostri dolori (le nostre insicurezze, le nostre paure, le nostre angosce che spesso ci immobilizzano), per ritornare sul ring della vita, consapevoli di chi siamo e in quale direzione vogliamo andare. Fermarsi per ripartire».