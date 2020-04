La solidarietà va di corsa: le donazioni dell'Atletica Amatori e non solo

Tempi difficili per i runners che hanno dovuto rinunciare alle uscite di gruppo e talvolta anche a quelle in solitaria. Non si è fermato, invece, il desiderio di rendersi utili alla comunità. L'Atletica Amatori Corato del presidente Savino Castrigno ha avviato una raccolta fondi che ha permesso di donare alla Caritas diversi beni di prima necessità.

«Ci ha travolto in pochissimo tempo, ha demolito le nostre abitudini quotidiane, i nostri abbracci, le nostre strette di mano - esordisce l'associazione in una nota - Ci ha obbligato a mettere in pausa la nostra vita. Parliamo del virus che ha interdetto ogni spazio sociale. Anche noi runners della G.S. Atletica Amatori Corato, che tanto amiamo correre lungo le strade rurali e cittadine dell’amata Corato, siamo stati costretti ad interrompere le nostre uscite quotidiane».

«Chi ci conosce lo sa, non è un semplice allenamento ma una vera e propria esigenza fisiologica. Le passioni sono così, ossigeno per la vita. Ma da cittadini rispettosi abbiamo subito accettato le limitazioni che il governo ha imposto in questa “Fase uno” ed essere anche da esempio per i nostri compaesani».

«Questo stop forzato però non ha fermato la nostra voglia di fare, di metterci in gioco e così, da una idea del direttivo della società, la nostra associazione podistica ha organizzato una raccolta fondi volontaria tra tutti i tesserati, terminata sabato 18 aprile, che permetterà con il ricavato l’acquisto di generi di prima necessità da donare alla Caritas cittadina che in questo particolare momento storico si sta ancor più adoperando per venire incontro alle tante richieste di chi si trova in difficoltà a seguito anche delle mancate entrate economiche dovute alle attività lavorative momentaneamente ferme».

«La G.S. Atletica Amatori Corato - conclude la nota - ha sempre creduto nei valori dello sport, dell’unione e della condivisione e, come ha sempre fatto, vuole essere presente e attiva sul territorio e dare il suo piccolo contributo, gesti che facciano sentire tutti meno soli, un abbraccio che seppur simbolico possa raggiungere anche coloro che sono lontani da noi».

Intanto tre imprenditori di Corato in collaborazione con il Pastificio Riscossa hanno donato alla Caritas di Corato 550 kg di pasta, 500 barattoli di pelati 250 kg di farina e 220 mascherine. «Un ringraziamento particolare a Maria Mangione, Grazia Piccolomo e Milena Tarantini che grazie all'arte del saper fare hanno distribuito sin dall'inizio di questa pandemia decine e decine di mascherine gratis. In fondo con poco si può fare molto».