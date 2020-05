Il Concertone del 1° maggio sulla pagina di CoratoLive.it

Il 1° maggio senza uscire? Sì, ma c’è un modo per rendere diverso, divertente e coinvolgente anche lo stare a casa. Sulle pagine Facebook di CoratoLive.it e degli altri portali LiveNetwork, andrà in onda uno speciale Concertone. Una maratona di musica e spettacolo che vedrà protagonisti cantanti, artisti e band del territorio locale.

L’evento sarà trasmesso a partire dalle 15 con l’obiettivo di creare una vasta comunità di artisti e soprattutto spettatori, affinché possano godere di alcune ore di serenità e relax. E se è vero che mancherà la tipica atmosfera di piazza delle iniziative legate alla festa dei lavoratori, le pagine LiveNetwork diventeranno la platea virtuale per gustare questa giornata storicamente attesa da tutti.



«La nostra idea - raccontano dal LiveNetwork - è quella di proporre musica e cultura per dedicare attenzione ai lettori pugliesi e a chi ama la musica. Sappiamo bene quanto il 1° maggio sia importante ogni anno, e in questo 2020 ancora di più. Il messaggio da lanciare è forte e chiaro, e va in direzione del plauso per tutti i lavoratori, in primis quelli che vivono situazioni di difficoltà. Una delle tipicità del 1° maggio, anche in Puglia, è il concertone e noi vogliamo rilanciarlo così, con una staffetta di performance eseguite da una lunga serie di protagonisti. Sarà un pomeriggio da godere. Stando a casa, ma un po’ come se fossimo in piazza».



Appuntamento quindi alle 15 sulla nostra pagina Facebook. Il concerto del 1° maggio è pronto a partire.

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/249263516195350/