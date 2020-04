Reddito pro capite 2018, Corato cresce di 650 euro rispetto al 2017

Da un'analisi effettuata da In.Twig in base ai dati messi a disposizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze Mef sui redditi del 2018 (dichiarazioni del 2019), emerge che a Corato il reddito imponibile pro capite è salito da 14.578 euro a 15.229 euro, dal 2017 al 2018. Poco più di 651 euro in più. Clicca qui per visualizzare il report

Il reddito pro capite è spesso utilizzato come indice per valutare il benessere di uno Stato, di una regione o di una città. Il dato, però, non restituisce una fotografia così nitida della situazione economica dei cittadini, perché viziata da diversi fattori. Per fare un esempio banale, il primo posto di Basiglio - piccolo centro alle porte di Milano - è dovuto principalmente alla costruzione di una ricca zona residenziale negli anni '80 (Milano 3) e alla presenza in città di diversi top manager e imprenditori come i Doris della Mediolanum.

Rimane comunque una cartina tornasole per valutare diversi aspetti dell'economia del Paese. Secondo l'ultimo report di quattro giorni fa, si è ampliato il divario tra il Nord e il Sud. La Puglia, terzultima, ha perso una posizione rispetto al 2017, in favore della Basilicata.

«Dai dati sui redditi degli italiani del 2018 colpiscono due cose, in particolare. - ha commentato Aldo Cristadoro, data manager e fondatore di In.Twig - La prima è l’aumento del divario tra il Nord e il Sud del Paese; la seconda è che si cristallizza la differenza tra centri urbani e periferie. Infine, si nota come le Regioni che crescono di più sono quelle che hanno una chiara vocazione industriale e con una forte propensione all’export».

Corato, con i suoi 29.640 contribuenti (un centinaio in più rispetto all'anno precedente), è leggermente sotto la media regionale (15.611 euro) e ben al di sotto la media nazionale (21.660 euro). È, invece, tra i pochi comuni a Nord di Bari (compresi quelli di Bat e Foggia) a superare i 15mila euro medi.

Bisognerà ovviamente valutare in che proporzioni la pandemia in corso modificherà questi valori. Ma per questo bisognerà aspettare.