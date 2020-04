400 coppette di gelato donate all'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie e all'ospedale Umberto I di Corato in occasione della festa della Liberazione, sabato scorso. La donazione è stata fatta da Alessandro Leo, titolare della gelateria coratina Alex Art, in collaborazione con Latte Del Giudice, partner dell'iniziativa.

Tre gusti di tre colori diversi: il verde, il bianco e il rosso per commemorare la bandiera italiana. Gelato realizzato con latte e panna fresca offerta da Latte Del Giudice. La distribuzione è stata curata dall'associazione di volontariato Misericordia di Corato.

«Doveva essere una stagione ricca di nuove avventure - commenta Alessandro Leo - con l'inaugurazione di una nuova gelateria sul porto di Bisceglie. Purtroppo la pandemia ha stoppato questo sogno ma non la voglia di donare in questo momento così difficile. Per questo ho creato il "gelato della Liberazione" e l'ho donato ai due ospedali».

«Sembravano tante bandierine tricolori. - racconta il maestro gelataio - Il messaggio che ho voluto lanciare è duplice. Oltre quello legato a questa festa così importante, anche l'intenzione di dedicare un momento di dolcezza e felicità, indispensabile per gli operatori sanitari sempre pronti ad affrontare l'emergenza coronavirus».