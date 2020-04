In questi tempi di Coronavirus sono numerose le iniziative pensate per sentirsi vicini nonostante le distanze imposte dalla necessità di ridurre i contagi.

Anche l’associazione “Luisa Piccarreta PFDV” ha voluto accogliere l’appello proveniente da più parti del mondo (Stati Uniti, Messico, Filippine, Corea) di rivolgere alla Serva di Dio Luisa Piccarreta una preghiera di intercessione per la fine della pandemia.



Direttamente dalla Cappella del S.S. Sacramento, che custodisce le spoglie mortali della Piccarreta, ieri - nel giorno del 155esimo anniversario della nascita di Luisa - , Vincenza Arbore, presidente dell’Associazione, e l’assistente ecclesiastico, don Sergio Pellegrini, hanno rivolto un caro saluto a tutti i Piccoli figli della Divina Volontà sparsi nel mondo.

Un piccolo gesto, in occasione della prodigiosa nascita nel tempo della nostra neonata Luisa, come dichiara suor Assunta in un messaggio inoltrato ai numerosi componenti della grande famiglia della divina volontà, «per rafforzare, nella Divina Volontà, la nostra vicinanza nello spirito».

Si è chiesta, attraverso la preghiera di beatificazione della Serva di Dio, la sua intercessione per la fine della pandemia da Covid-19 che sta affliggendo il mondo intero. In questo modo «vogliamo accogliere l’invito promosso da Papa Francesco che ci chiede di rispondere alla pandemia del virus con l’universalità della preghiera» ha concluso la presidente Arbore.

«Vogliamo pregare, proprio sulla tomba di Luisa con la preghiera di beatificazione - ha affermato don Sergio - chiedendo come dono particolare ed anche come dono universale la fine di questa pandemia, non solo nel nostro paese, l’Italia, ma in tutto il mondo e in questo momento abbiamo anche a cuore tutti coloro che stanno vivendo la sofferenza,le famiglie e tutti coloro che si stanno impegnando per combattere la pandemia».