Una corona d'alloro per il 25 aprile. Il messaggio del Comune

Domani, in occasione della ricorrenza del 25 aprile che celebra la “Festa della Liberazione”, rispettando le direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno circa le modalità di svolgimento degli eventi celebrativi in relazione ai provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza Covid 19, l'amministrazione comunale deporrà una corona di alloro alle 10 presso la lapide del Milite Ignoto all’ingresso principale del Palazzo di Città.



Alla cerimonia, così come stabilito dalle direttive, parteciperà la sola Autorità Deponente e un’unica rappresentanza scelta dalle Associazioni Combattentistiche, d’Arma e non, di comune accordo.

Il messaggio da Palazzo di città

«Quest’anno, nel 75° anniversario della Liberazione, ci troviamo a vivere un momento difficile che non consente di riunirci per ricordare insieme le donne e gli uomini che con il loro sacrificio seppero riconquistare i valori della libertà e della democrazia con la ferma condanna di ogni forma di sopruso e di violenza.

Ma proprio in questo particolare momento,più che mai, soli nelle nostre case,dobbiamo celebrare la giornata della liberazione e tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio, senza dimenticare il coraggio che animò quei giovani per riaffermare i valori posti a base del nostro Stato democratico.



Pertanto, sia questa giornata punto di partenza per contrastare ogni forma di intolleranza e discriminazione e per un rinnovato impegno in difesa della Pace e della Libertà. Buon 25 Aprile! Viva l’Italia!»