Covid 19, dall'Unitalsi il racconto di Giulia: «Facciamo tesoro dei gesti di affetto, torneranno»

In questo momento di emergenza i volontari dell’Unitalsi hanno trovato un modo nuovo e diverso per stare accanto alla fragilità umana. Li abbiamo conosciuti attraverso il loro servizio reso sempre con il sorriso: animatori, volontari, barellieri, donne ed uomini desiderosi di donare parte del proprio tempo a chi è meno fortunato di loro.

Ci sono sempre, anche quando la situazione sembra scorrere, apparentemente, nella consueta quotidianità. Non chiedono nulla in cambio, sempre pronti a sostenere le famiglie degli ammalati: conoscono tutto dei loro assistiti, le loro abitudini, i loro desideri, le loro paure. Un'opera straordinaria, indispensabile ed insostituibile: ora più che mai, in una situazione di emergenza sanitaria.

Abbiamo ascoltato Giulia, commissario della Sottosezione di Trani-Bisceglie-Corato, impegnata nel servizio Unitalsi.

«Stiamo vivendo in pieno rispetto delle regole emanate dai diversi decreti del governo per fronteggiare la diffusione e i contagi del Coronavirus. L'emergenza sanitaria ha fatto saltare non solo tutti i pellegrinaggi in treno diretti a Lourdes, ma anche la giornata nazionale prevista per il 23-24 marzo, oltre a tutto il programma quaresimale che era stato preparato e le varie questue, fondamentali per il nostro mantenimento».

Il Covid-19 mostra la fragilità dell'essere umano a tutti, anche a coloro i quali non l'avevano forse mai sperimentata. La pandemia ha bloccato tutto, ma non il volontariato.

«Questa è una chiusura soltanto fisica. Noi abbiamo continuato a lavorare e a svolgere piccole attività, seppur in modo diverso e alternativo. I soci hanno iniziato a sentire telefonicamente gli assistiti, sincerandosi delle loro condizioni di salute e di bisogno. Abbiamo provveduto a supportare i soci che più necessitavano di aiuto, provvedendo a rifornirli di ciò di cui avevano bisogno e consegnato a tutti un uovo di Pasqua, come facciamo ogni anno. Abbiamo risposto alla Call del comune di Trani, TranixTrani, insieme alle altre associazioni del territorio - continua Giulia - e stiamo svolgendo, con i nostri mezzi la consegna dei viveri alle famiglie in difficoltà».

Non mancano le iniziative virtuali. «Ci siamo scambiati gli auguri di Pasqua attraverso un video girato da quasi tutti i volontari e abbiamo sperimentato la preghiera virtuale come succede in tutte le altre realtà religiose. Ogni sabato sulla pagina Facebook “Unitalsi Trani - Bisceglie - Corato” viene recitato il rosario in diretta streaming. Cerchiamo di mantenere “viva” l’associazione, cercando di dare normalità alle nostre attività anche se in maniera diversa».

Il Covid-19 ha cambiato i nostri modi di fare, i nostri appuntamenti, i nostri progetti, ma non potrà sconfiggere la nostra speranza.

«L’unica cosa a cui abbiamo dovuto rinunciare sono stati i contatti umani, gli incontri reali, i baci, gli abbracci e le strette di mano. Voglio sottolineare il valore di questi gesti, che prima venivano dati per scontato e non valorizzati come dovevano. Dopo questo periodo torneremo a baciarci, abbracciarci e a stringerci la mano e capiremo quanto è bello e quanto ci sono mancati questi contatti».