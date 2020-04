"Sospesi tra palco e realtà": l'intervista a Giampiero Borgia, Aldo Caputo e Claudia Lerro

Il teatro è vita, è arte, è spettacolo, è musica, è divertimento, è riflessione. È lavoro.

È quell’attività che, come tantissime altre, il Coronavirus ha interrotto bruscamente: forse sarà l’ultima a poter ripartire. Possono raccontarlo molto bene i coratini che del teatro hanno fatto la loro scelta di vita. Ne abbiamo intervistati tre: il regista Giampiero Borgia, il tenore Aldo Caputo e l’attrice Claudia Lerro, "sospesi tra palco e realtà" come cantava Ligabue.

Era il 10 marzo, nel tardo pomeriggio Conte ha annunciato alla Nazione che l'Italia era diventata un'unica "zona protetta". Tu dov'eri in quel momento? Quale è stata la prima reazione che hai avuto?

«Difficile dimenticarlo, ero a casa – esordisce Aldo Caputo – Mi è sembrato di ricevere un pugno nello stomaco, ho pensato: "adesso non è più uno scherzo". Ero seduto con mia moglie davanti alla tv e ho sentito un grande silenzio attorno a me, per strada non c'era nessuno. Conosco da sempre la casa dove abitiamo perché ci hanno vissuto i miei nonni: non è mai stata così, piena di un silenzio assordante. C’era una calma che incuteva timore, quella di quando c'è appena stato un terremoto e passano pochi attimi prima che la gente corra per strada».

«Anche io ero a casa, a Bari, con tre amici – racconta invece Claudia Lerro – Era una situazione già un po’ "clandestina" ma alla luce del poi, penso "meno male", perché è stata l'ultima volta che li ho visti. Sono rimasta ferma, ci siamo guardati tra noi. Sapevamo che stava iniziando un periodo straordinario. Ricordo di aver detto: "non mi preoccupano i prossimi giorni, mi preoccupano tutti gli altri che verranno dopo. Come si fa a stare un mese lontano da tutti?".

Sapevo che sarei stata totalmente da sola. Però, sono sincera, forse perché sono un'artista, ho pensato: questo tempo lo devo accogliere come un dono inatteso e irripetibile. Forse non ci sarà mai un momento di vuoto e silenzio così assoluto in tutta la mia vita. E mi sono messa in attesa e in ascolto».

Immagino che la valigia fosse già pronta per la prossima partenza. Per andare dove? A fare cosa?

«Sarei dovuto andare a Modena, poi a Mosca, poi a Parma e poi a Torino. Alcuni concerti, quelli con la Banda della Polizia, erano in Italia; quello a Mosca era per una missione diplomatica, nella Sala Tchaikovsky, una sala molto prestigiosa» risponde Aldo Caputo. E aggiunge: «alcune cose sono solo rimandate, per fortuna. Altre, ahimè, sono state cancellate. Il Teatro vive di attimi: lunghe programmazioni, prove estenuanti, studio lungo anni ma una volta iniziato il concerto, il tempo scorre e finisce. È accaduto così, stavolta alcune cose si sono perse per strada».

Il prossimo viaggio per Claudia Lerro invece «sarebbe stato nel sud della Spagna, un viaggio di piacere già prenotato». «Sarei partita il 26 aprile per tornare il 4 maggio – commenta - Chiaramente i voli sono stati rimborsati e ho messo il sogno di questo viaggio nel cassetto. Sicuramente prima o poi lo farò. Avevo tanti viaggi di lavoro molto belli all'orizzonte, tra cui quello a Siracusa per il festival del teatro antico, chiaramente annullato».

Come hai vissuto i primi giorni dopo il 10 marzo? Mentre i bimbi continuavano a disegnare arcobaleni e scrivere #andràtuttobene, alcuni hanno iniziato a cantare dai balconi ed altri a capire come sostituire con le webcam "ogni palco" della loro vita. Tu? Cosa hai fatto?

«Niente – confessa Claudia Lerro - La mia vita si era improvvisamente fermata: la scuola di teatro chiusa, i set sospesi, i teatri chiusi. Non mi è venuta la febbre di trovare forme nuove, soluzioni alternative on line e devo dire non ce l'ho nemmeno ora. Per due motivi: il teatro e la pedagogia teatrale non sono cose che si possono fare in digitale, trovo i tentativi di farlo piuttosto disonesti. La lettura di storie è intrattenimento, un'altra cosa. Utile, per carità, ma non è pedagogia. Il teatro è compresenza, contatto, aggregazione, emozione tangibile e, come sai, tutto questo è vietato oggi.

E poi, secondo me, perché si trasformi un momento di crisi in un'opportunità a volte bisogna prima ascoltare; serve mettere da parte l'ansia del fare e aspettare che i contenitori si svuotino delle vecchie forme per poi riempirli di nuovo. O magari cambiare proprio il contenitore. Ciò che faccio è solo mantenere un contatto d'amore con i miei allievi che mi mancano da morire».

Ancora più categorico Aldo Caputo: «ho troppo rispetto per il mio lavoro e per quello che ho fatto in quasi venti anni di carriera internazionale per dedicarmi alle sessioni da balcone della famosa trasmissione in cui il noto presentatore Corrado faceva divertire i telespettatori con i dilettanti allo sbaraglio.

Il teatro è una cosa seria, quello in musica ancora di più. Senza luoghi giusti e mezzi idonei si fa solo del buon dilettantismo. Nulla di personale contro i colleghi che hanno inteso esternare le proprie emozioni da casa: ognuno si esprime come crede e come può.

Io ritengo che sia necessario mantenere un profilo di sobrietà e rispetto verso quello straordinario luogo di "culto" che è il Teatro. Per chi si occupa di canto l'accompagnamento strumentale è indispensabile, è parte integrante dell’esecuzione: per me è impensabile sostituirlo con “una base” registrata».

Questo tempo e questo spazio sono stati terreno fertile per la creatività artistica?

«Sì e no – ammette Claudia Lerro - No perché purtroppo la creatività non solo non si può controllare, ma spesso necessita della vita vera, della sua infinità imprevedibilità o anche banalità per venire alla luce. Ci si può auto disciplinare costringendosi davanti ad un computer o ad una tela per alcune ore al giorno, ma non è detto che se ne ricavi una sola frase. In realtà qualcosa è nata in questi due mesi di isolamento ma nulla che non sarebbe potuto nascere in qualche ora notturna dopo una giornata piena di lavoro e abbracci».

Concentrato verso l’esercizio Aldo Caputo: «sono stato attento a non tralasciare mai il mio allenamento quotidiano. Il canto è una disciplina che è molto legata al fisico: "se non canti per un giorno te ne accorgi tu, se non canti per una settimana se ne accorgono i critici, se non canti per un mese se ne accorge chiunque". Ho studiato l'opera con cui inaugurerò il prossimo Veneto Festival con I Solisti Veneti, una grande scoperta».

Completamente “votato” alla riflessione Giampiero Borgia: «siamo chiaramente e giustamente tutti presi dall’allarme, dall’emergenza economica, dagli interrogativi su come e quando ricominceremo e riapriremo. Ormai il mantra è che siamo stati i primi a chiudere e saremo gli ultimi a riaprire.

Purtroppo c’è tempo, non sappiamo quanto, ma lungo, più lungo che per tutti gli altri e non possiamo farci molto, se non approfittarne. Possiamo porci alcune domande?

A cosa serve il teatro in questo paese? Quale il ruolo degli artisti e dei lavoratori? Ci sono degli elementi di confusione su cui sento dibattere da quando ho coscienza, che erano in piedi prima della crisi e rischiano di restarci anche dopo.

Approfittiamo di questo tempo per riflettere: il teatro è servizio pubblico? Il nostro è un lavoro? È un lavoro che si svolge nell’ambito del servizio pubblico? Esistono confini tra il teatro finanziato dallo Stato nelle sue varie forme e il teatro di mercato? Il Teatro Italiano ha una ragion d’essere aldilà delle dottrine aziendalistiche dominanti, dai dati di affluenza e delle varie necessità di promozione turistica, sociale, culturale che sono oggi affastellate su di esso? Fa parte dell’industria culturale? Ha il dovere di spostare la frontiera del sapere? Ha un suo specifico, fatto di incontro, di comunità, di compresenza che precede e prescinde dalle varie subordinate afferenti a linguaggi mediatici, social e internettiani?

Insomma, eravamo belli confusi e a disagio anche prima. Approfittando della pausa facciamo un po' d'ordine e pulizia».

Adesso le settimane trascorse iniziano ad essere tante, già troppe. Corato sembra essere stata graziata se confrontiamo il numero dei contagiati con quello di altri Comuni pugliesi o peggio ancora con le città del nord Italia. Eppure, l'emergenza sanitaria sta lasciando spazio all'emergenza sociale che ognuno declina a suo modo. Tu? Come la vivi? Cosa sta accadendo all'impresa teatro?

«È difficile – secondo Claudia Lerro - La distanza sociale è una delle conseguenze più difficili da affrontare, in teatro è impossibile. Chi ha scelto l'arte nella vita, non ha scelto solo un lavoro ma un amore, uno stile di vita.

A noi teatranti, in questo momento, non manca solo il lavoro manca la vita. Il lavoro di suo è già un problema molto grave. Di fatto non si sa quando i teatri riapriranno, per come li abbiamo vissuti finora.

Il lavoro artistico in Italia è tra i meno tutelati. So che sia a livello nazionale che regionale, si stanno muovendo per stanziare sussidi di sostegno ma il nostro settore è pieno di lavoratori invisibili, soprattutto tra i giovani. Spessissimo ci viene chiesto di lavorare a nero a causa del basso valore che viene riconosciuto alla nostra professionalità. E noi, pur di lavorare, accettiamo. E adesso ci ritroviamo soli. Fino a data da destinarsi.

Spero che si trovino forme alternative per lo spettacolo dal vivo e anche per il lavoro sui set cinematografici. Prima della quarantena ho vinto un provino per una mini serie Rai che sarebbe dovuta partire a fine marzo. Ora, chiaramente, nessuno sa dire quando inizieranno le riprese. E purtroppo nessuna delle proposte di ripartenza anche quelle ardite e fantasiose, sembra essere percorribile. Bisogna aspettare, anche in questo caso».

Ancora più scura nei tratti la “fotografia” di Aldo Caputo: «il Teatro era già agonizzante. Se non ci sarà una presa d'atto seria, concreta ed efficace quella che era una agonia lenta diventerà una morte annunciata. Tanti che, come me, vivono del proprio lavoro (già, un lavoro!) sono in affanno perché lo spazio dedicato alla cultura, nel nostro Paese, è del tutto marginale.

Mi auguro che si riparta proprio da lì: questa brutta esperienza ci insegnerà che il rispetto per il luogo che ci ospita e la cura per la propria anima sono l'unica vera necessità che l'uomo ha. Leggere, ascoltare la musica, cogliere il senso più profondo di questa esperienza terrena sono la nostra vera priorità.

Mi piace citare un mio amico fraterno che ha battezzato uno straordinario progetto di sviluppo dell'impresa culturale "Radici ed Ali". Ripartire dalle radici per poter spiccare il volo più complesso della nostra storia repubblicana».

«Andrò a riabbracciare i miei genitori, la mia famiglia, i miei amici. E poi andrò a mangiare un gelato in riva al mare» risponde senza esitazione. «Chiamerò il mio pianista – dice invece- andrò da lui e canterò per due ore di fila: sarà liberatorio».