In edicola il nuovo numero de Lo Stradone, in omaggio una mascherina

Al centro del secondo numero del nuovo Lo Stradone, da oggi in edicola, c’è il nuovo Coronavirus che ha cambiato le nostre vite negli ultimi due mesi. Abbiamo scelto di dedicare al tema uno speciale, a partire dalla copertina che ritrae una donna con la mascherina in uno dei luoghi più iconici della città.

La mascherina, tra i simboli della pandemia, fondamentale strumento di protezione. Abbiamo scelto di regalarne una con il giornale, per evidenziarne l’importanza e per fare un utile omaggio ai nostri lettori. Basta richiederla all’edicolante.

All’interno la narrazione del virus viene fatta ascoltando più voci. Dal diario di una studentessa che racconta la sua quarantena, fino al mondo dell’imprenditoria che ha deciso di scendere in campo per far fronte all’emergenza. Non manca una cronaca dettagliata degli avvenimenti legati alla nostra città.

Sono due le inchieste portate avanti dalla redazione guidata dal direttore Claudio Rocco. Il blocco dell’edilizia nella nostra città con le testimonianze dei protagonisti e la questione dell’elettrodotto che verrà spostato dalla periferia alla nuova zona cuscinetto.

I fan de “la casa di Carta” potranno leggere la vicenda di Filippo Cusanno, detto “il professore”, che nel 1958 legò il suo nome agli autori della rapina del secolo a Milano. La Corato del passato è raccontata anche attraverso la storia di Francesco Paolo Tonti, bottegaro coratino, capostipite di una delle più importanti famiglie di Cerignola.

Lo Stradone è anche servizio pubblico. Abbiamo provato a immaginare la Corato del futuro attraverso le idee di architetti e sociologi. In questo numero piazza Grenoble e piazza Corsica.

Nella sezione sportiva l’intervista doppia a Marco Verile e Giulio Cadeo, l’anno scorso rispettivamente al Basket Corato e alla Matteotti, quest’anno coach, a colori invertiti, delle due squadre di basket cittadine.

Questo e molto altro su Lo Stradone di aprile/maggio, in edicola o tramite abbonamento (per info 080.8983954 o messaggio whatsapp al numero 389.21.70.180).