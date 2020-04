Un imprenditore: «Le aziende stanno morendo. Non serve "potenza di fuoco", ma moneta liquida»

Una lunga lettera in cui, accanto alla questione sanitaria derivante dal Coronavirus, si pone l'accento sulla «crisi economica, non meno tragica e mortale». A scriverla è Pino Pomo, imprenditore nel settore tessile a capo di un'azienda ubicata a Corato.

Il testo integrale della lettera.



Dall’intervento, nel pomeriggio del 21 aprile, del Presidente del Consiglio Prof. Conte al Senato, ritengo che il Governo non solo non abbia adeguatamente realizzato la gravità della situazione sanitaria direttamente imputabile all’emergenza da SARS-Cov-2, ma non abbia neppure percepito la gravità delle conseguenti complicazioni di carattere psico-sociale che gli italiani rischiano di dover fronteggiare ormai disarmati di stimoli, di prospettive, di risorse non economiche e immediatamente dopo anche psichiche.

Non voglio lanciare ai quattro venti la prefigurazione di uno scenario catastrofico di profilo sanitario. In fondo ciò non sarebbe competenza dello scrivente, non essendo uno psicologo né un medico-psichiatra, bensì, nell’ambito della tragedia che qui si va commentando, un mero “attore” con il difficile ruolo (effettuale) di imprenditore del settore tessile - e, in questa sede, commentatore occasionale - della tragedia (per certi versi, malgrado tutto e tutti persino comica) che noi italiani, lavoratori e imprenditori tutti e nessuno escluso, chi più e chi meno, con - purtroppo - vittime o senza, stiamo vivendo da oltre due mesi.

Del resto, ci sarebbe ben poco da prefigurare, la tragedia essendo ormai di scena in tutta la sua sceneggiatura, in tutta la sua scenografia, atto dopo atto, con la “peculiarità” sui generis, dramma nel dramma, che “spettatori e attori coincidono”. Per la verità in questa tragedia chiunque può diventare “attore”, persino i “registi”, s’è vero com’è vero che l’«attore protagonista», SARS-Cov-2, riesce a prendersi gioco di tutti.

Fuor di allegoria, la tragedia umana si sta consumando su un piano strettamente epidemiologico sanitario ma anche, ormai, sul piano finanziario, economico, sociale. Stando al dibattito quotidiano in atto tra politici, amministratori, scienziati, talvolta svolto con toni conflittuali non propriamente espressivi di un livello di responsabilità adeguato alle circostanze, il famigerato “picco” dovrebbe esser stato raggiunto. Molto vaghi si resta, invece, nel prospettare il “picco” della crisi economica, non meno tragica e mortale. In effetti le prime aziende stanno morendo e sempre di più ne moriranno man mano che la “pandemia economica” dispiegherà il suo contagio nel tessuto produttivo, trascinando dentro una spirale di povertà reddituale ed emotiva lavoratori subordinati ed autonomi.

Sul piano sanitario ci hanno già spiegato che “SARS-Cov-2”, non avendo preannunciato il suo arrivo, come normalmente si è soliti fare prima di alloggiare presso un albergo, avrebbe colto tutti impreparati e, a dir il vero, pare proprio sia andata così se solo pensiamo allo scompiglio che ha creato. Del resto, ci spiegano (secondo a voler evocare un “mal comune mezzo gaudio”) ha colto impreparati altri stati occidentali UE, anche il Regno Unito, gli USA, seminando morte un po’ ovunque.

È vero, sul piano strettamente sanitario, epidemiologico ce ne stiamo convincendo, anche se non unanimemente. Sull’altro piano, invece, quello che si è conseguentemente sovrapposto e che esprimerà il suo “picco” chissà quando, ossia quello finanziario, economico, sociale, credo che i “registi” della gestione della tragedia si siano fatti sfuggire di mano il copione, se mai ne hanno scritto uno definitivo dopo diverse bozze spesso incomprensibili e contraddittorie.

Di certo non possono raccontarci che “SARS-Cov-2”, una volta entrato in scena all’improvviso, inaspettato, come attore protagonista, col ruolo di carnefice di vite umane, in grado di paralizzare ogni ordinaria attività umana economica e spirituale, non avesse lasciato intendere che avrebbe generato due “picchi” ritardati tra loro, il primo “sanitario”, il secondo “economico” con una parabola di larghezza e altezza che, giorno per giorno, verosimilmente diventa sempre più imbarazzante congetturare.

Ciò è persino abbastanza intuibile, atteso che, mentre è comprensibile che la efficacia dispiegata dalla “cabina di regia” sul piano strettamente sanitario-epidemiologico possa esser stata limitata dall’effetto sorpresa di “SARS-Cov-2” e dalla illusione che lo si potesse imparare a conoscere velocemente (magari scommettendoci, trattandosi di “coronavirus”), non si comprende come nonostante tante altre “comparse” siano state chiamate in scena dalla “cabina di regia”, a gruppi a gruppi e sino a contarne diverse centinaia, quest’ultima non sia riuscita a presentare alla platea degli “spettatori-attori” costretti nel triste ruolo di vittime (ahimè vere!), un “copione straordinario” non solo adeguato alla irruenza dell’ormai tristemente noto «attore protagonista», bensì anche alla enorme entità dei danni che quest’ultimo avrebbe ed ha provocato anche agli scenari - finanziario, economico, sociale - di per sé già parecchio vetusti e rattoppati, sostenuti ormai solo col carattere, con l’inventiva, la genialità, la generosità, l’umanità di quanti, originari spettatori della loro stessa bella storia italiana, si sono ritrovati a vestire i panni di “attori” di una tragedia in cui gli quegli stessi scenari si sono imbruttiti e sono destinati a deteriorarsi sempre più.

Dalla “cabina di regia” hanno ripetutamente urlato che sarebbe stata messa in scena, a disposizione degli “attori” vittime, “una potenza di fuoco” per fronteggiare l’«attore protagonista» ed evitare che potesse distruggere i suddetti già precari scenari italiani. Ad oggi gli “attori” vittime di “SARS-Cov-2” restano nella loro prospettiva nefasta, nulla essendo entrato in scena della sbandierata “potenza di fuoco”.

Forse, più che una “potenza di fuoco”, sulla scena, ci si accontenterebbe di un pompiere Grisù che, quanto meno, se di fantasticare si tratta, sarebbe più logico da immaginare come suscettibile di spegnere le “fiamme” generatesi sugli scenari dell’economia reale italiana, dopo le “ceneri” generate a piè sospinto dagli inceneritori che hanno accolto e continuano ad accogliere gli italiani.

Occorre che la “cabina di regia” faccia presto, non domani, ma oggi stesso ciò che non è riuscita a fare ieri, non avendolo programmato fino ad avantieri. Sono fin troppe le task-force, fin troppo numerose. Forse sono in così tanti che s’è creata una congestione di menti pensanti che non riescono neppure a fare sintesi. L’economia ci insegna che talvolta la produttività decresce al congestionarsi di qualche fattore produttivo. Chi è imprenditore, come - nel mio piccolo - lo sono anch’io, sa bene cosa ciò significhi: inefficienza operativa, costi improduttivi, stallo decisionale.

Sono passati due mesi, tanto quanto basta per aver offerto alla “cabina di regia” evidenze empiriche sufficienti a predisporre una chiara strategia di uscita dalla crisi che ormai sta diventando sanitaria non solo per gli effetti epidemiologici propri del virus, ma anche per quelli indiretti generati dalla conseguente crisi finanziaria, economica, sociale.

Ora, al più presto, serve non già “una potenza di fuoco” mai attivata dopo oltre un mese di ripetuti ed illusori annunci, bensì una “moneta allo stato liquido” certa e sufficiente a spegnere le fiamme della distruzione che questa pandemia ha cominciato a diffondere e che, in difetto, sono destinate a propagarsi con velocità ed entità che, ancora una volta, c’è il rischio non siano percepite con sufficiente tempestività.

Ora, al più presto, serve non già pianificazione, bensì tatticismo attuativo di una chiara exit-strategy che la “cabina di regia” non può non aver definito in tutto questo tempo e che offra agli italiani, abbandonati a se stessi nel momento del bisogno dai condomini UE, autentico esempio di un latente egoismo per certi versi nazionalistico, serpeggiante da paesi rivelativi pseudo-europeisti, se per europeismo dei popoli deve intendersi una riconducibilità ai valori del solidarismo e cooperazione tra i popoli dell’Europa così come l’avevano immaginata e progettata i padri fondatori, forse - col senno di poi - piuttosto idealizzandone le concrete possibilità di sviluppo.

Ora, al più presto, serve che gli operatori economici, lavoratori, imprenditori, studenti, cittadini, amministratori locali, sappiano cosa s’è previsto che si possa fare nei prossimi giorni per cominciare l’esodo da questa triste e tragica avventura. Si parla, forse persino a sproposito e senza averne definito una chiara ed univoca accezione concettuale, di “fase 2”.

Ora, al più presto, la “cabina di regia”, con voce unica, autorevole, inequivocabile, piuttosto rettificabile ma non suscettibile di deleterie smentite e contraddizioni, ci indichi gli step da seguire per riavviare i “motori” delle imprese arrestati da tempo, ormai da tanto tempo, tanto tempo quanto è bastato per depotenziare la capacità produttiva italiana, per azzerare redditi dei lavoratori, delle famiglie, tutti rassegnati a raschiare il barile dei propri risparmi, a mettere a dura prova la propria dignità nel chiedersi gli un gli altri di allungare le proprie scadenze debitorie. Anche in Italia, ormai, si mangia con i “buoni pasto”... attenzione, non i ticket-restaurant, ma con i “buoni” di povertà.

Persino le autorità governative locali, sensibilizzate dagli operatori economici, sembrano essere così occupate, magari in “cabine di regie” locali, da non degnare di un loro riscontro, pur negativo, le imprese che vi si rivolgono nella prospettiva di ricevere supporto istituzionale nel fronteggiare le proprie difficoltà, magari illusi di poter contare sulla loro autorevolezza e sulla loro vocazione ad essere “Stato” nel territorio locale.

Così, accade di rivolgersi alla Prefettura per chiedere di intervenire per porre un argine al proliferare dei costi per demurrage sostenuti dagli importatori italiani per numerosi container fermi in Dogana nell’attesa di poterne mettere il libera pratica le merci ivi contenute, stante la vigenza del lock-down.

Così accade che aziende tipo quella condotta dallo scrivente, non solo si ritrova con gli ordini di vendita 2020 azzerati dai propri clienti, “causa emergenza Covid-19”, come si legge dai primi di febbraio nelle varie mail di annullamento degli stessi, bensì con la beffa di essersi impegnato finanziariamente con le banche nella prospettiva di un rientro con margini positivi all’indomani di vendite che, ahimè sono rimaste solo un sogno. Così accade, di qui la richiesta di supporto alla Prefettura, di ritrovarsi a pagare decine di migliaia di euro alle compagnie marittime o spedizionieri a titolo di predette demurrage per container in sosta.

Per cortesia, spettabile “cabina di regia”, se proprio non riuscite a far entrare in scena la vostra “potenza di fuoco”, diteci almeno quando e cosa possiamo fare per oliare i motori spenti nel tentativo di riaccenderli e ricominciare a remunerare i nostri fattori produttivi, in primis i nostri lavoratori e collaboratori con le loro famiglie.

Per cortesia, spettabile “cabina di regia”, indicateci se - come non sarebbe diversamente credibile - in tutto questo tempo avete fatto chiarezza riguardo l’organizzazione territoriale della profilassi per i nostri lavoratori. Non vorremmo che nel disperato tentativo di riaprire l’Italia produttiva per rialimentare le entrate dell’Erario, qualche focolaio epidemico si riaccenda (salvo che non si sia mai spento) e aggredisca i nostri lavoratori con il rischio di inceppare nuovamente (mai sia definitivamente) i motori delle nostre “imprese”.

Il tempo è scaduto. Ad maiora semper».